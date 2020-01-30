С любовью к Саре ханум Ашурбейли: почтена память выдающегося ученого-историка

Да, именно энергетикой любви и глубочайшего уважения была пронизана атмосфера актового зала Национального музея истории Азербайджана, где в день рождения выдающегося ученого-историка, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии Азербайджана и Национальной премии имени А.Бакиханова, кавалера орденов «Дружба народов» и «Слава» Сары ханум Ашурбейли собрались почтить ее память и поделиться воспоминаниями видные историки Азербайджана, сотрудники музея, в котором Сара ханум проработала долгие годы.

Юбилейное мероприятие открыла директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы. Делясь личными воспоминаниями, она с восхищением говорила об особых качествах Сары ханум, отличавших ее от многих коллег. О ее необыкновенно подвижном, остром уме, о таких качествах, как добросовестность в работе, стремление к достоверности, прояснению всех обстоятельств, связанных с тем или иным историческим фактом, других особенностях ее индивидуального «почерка», работы как ученого-историка. Одной из таких особенностей было обязательное использование археологического материала при исследовании того или иного отрезка истории.

— У нас, возможно, нет второго такого специалиста по истории средних веков, как Сара ханум, который бы так активно использовал материалы археологических раскопок, а также другие виды информации — произведения искусства, разнообразную литературу, нумизматику, — говорила академик Велиханлы, — поэтому несмотря на то, что после нее по теме истории Баку было издано немало научных трудов, ее бесценная книга «История города Баку» всегда упоминается первой. Все сказанное касается и такого ее научного труда, как «Государство Ширваншахов», настолько глубоко она погрузилась и в эту тему, расширив ее рамки и представив свой взгляд на нее. Это основополагающие труды. В то же время Сара ханум была и талантливым художником, членом Союза художников Азербайджана, владела восемью иностранными языками, знание которых открывало ей доступ к зарубежным источникам по истории. Сара ханум была женщиной, достойной возведения ее на пьедестал за то, что, пройдя тяжелый жизненный путь, испытав горечь унижений, сохранила свое человеческое достоинство, доброту, высокую нравственность и душевную чистоту.

С большим вниманием участники мероприятия слушали ближайшего родственника Сары ханум — Рамиза Ашурли, чей интересный рассказ сопровождался демонстрацией слайдов, связанных с жизнью выдающегося ученого-историка. Представая на экране, они вносили свою эмоциональную ноту в повествование о насыщенной самыми разнообразными событиями жизни неординарной женщины и ученого. Она появилась на свет в 1905 году в семье известного нефтепромышленника и мецената Балабека Ашурбекова. Ее детство закончилось в 1920 году, когда после прихода большевиков семья Ашурбековых была вынуждена покинуть родину и бежать в Турцию, где осела в Стамбуле. Как вспоминала Сара ханум, стамбульские годы жизни для нее были самыми счастливыми. В этом городе она поступила в колледж святой Жанны Д,Арк, где усовершенствовала знание французского и немецкого во время посещения вместе с немкой-гувернанткой и больной матерью курорты Германии и Австрии. Это знание пригодилось ей впоследствии в научной работе. Роковым для семьи оказалось возвращение в 1925 году на родину, где на них обрушилась череда несчастий. Балабек Ашурбеков так и не смог устроиться на работу, в 1935 году он был арестован, сослан в Карагандинский лагерь и в 1937 году расстрелян как нефтепромышленник и фабрикант. Через четыре года был призван в армию его сын и брат Сары ханум Решад, который осенью 1944 года погиб в боях на территории Венгрии. В 30-е годы также был арестован и сослан первый муж Сары ханум. Так на ее долю выпало выдержать целых три страшных удара судьбы, связанных со смертью самых родных людей, а затем, когда ее настигла участь дочери и жены «врагов народа», не сломиться, выстоять, выжить и победить. Не случайно на ее 90-летнем юбилее глубоко уважавший ее академик Зия Буниятов в своем выступлении сказал, что она маленькая женщина с характером Наполеона. Именно сильный характер, воля к победе, устремленность к знаниям и огромное жизнелюбие помогли Саре Ашурбейли, несмотря на все лишения, получить высшее образование. Она окончила восточный факультет Азгосуниверситета, а затем работала в институтах Академии Наук, но первым местом его работы был Музей истории Азербайджана, где она трудилась в 30-е годы. В конце 50-х годов она вновь пришла в музей истории уже на должность заведующей отделом истории средних веков Азербайджана и параллельно вела экскурсии. Когда музей посещали зарубежные делегации, благодаря знанию языков, она проводила экскурсии и для них. Несомненно, они были интересными и познавательными. Также в различные годы Сара ханум работала старшим научным сотрудником в Институте востоковедения, ученым секретарем, старшим научным сотрудником и ведущим научным сотрудником в Институте истории. С 1993 года и до конца жизни она работала ведущим научным сотрудником Института археологии и этнографии.

Своими воспоминаниями о Саре ханум Ашурбейли на памятном мероприятии поделились заведующий отделом эпиграфики и нумизматики Музея истории Азербайджана Али Раджабли, заместитель директора Института истории имени А.Бакиханова Джаби Бахрамов, директор Института археологии и этнографии Маиса Рагимова, заместитель директора Института востоковедения, академик Шахин Мустафаев и доктор исторических наук Тарих Достиев. Все они в те или иные годы работали вместе с Сарой ханум Ашурбейли и, близко зная, характеризовали ее как жизнелюбивого человека, настоящего ученого — историка и востоковеда, — прекрасно владевшего основными восточными и европейскими языками, как автора многих значительных научных трудов, монографий, научных статей по истории Азербайджана, внесшего весомый вклад в изучение истории Азербайджана.

Вниманию участников вечера также была представлена экспозиция книг, документов, писем, фотографий, картин, принадлежащих Саре Ашурбейли.

Гости музея поблагодарили Наилю Велиханлы за организацию мероприятия. Память Сары ханум Ашурбейли была почтена минутой молчания.

Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА