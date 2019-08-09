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С первых дней создавшее много шума Full energy представило свое лицо - ФОТО - ВИДЕО

9 Августа, 2019 в 16:30 ~ 1 минута на чтение 1187
С первых дней создавшее много шума Full energy представило свое лицо - ФОТО - ВИДЕО

Привлекшая  к себе внимание 10 июня в 18.20 с Full minute Full energy провела очередную бурную презентацию.

На мероприятии, прошедшем 3 августа в отеле Hyatt Regency, как лицо фирмы был представлен Мири Юсиф, своим исполнением заводящий молодежь. Подписание  долгосрочного контракта с известным исполнителем стало первым сигналом предстоящих больших проектов.

Мероприятие, в котором приняли участие сотни известных людей из социальных сетей Instagram и  Facebook  и представители шоу-бизнеса, прошло увлекательно и весело. Организованные игры в бассейне и новые  полные адреналина мгновения с VR-очками вызвали много интереса.

Презентация рекламы и лица бренда Full, выбранные известным DJ музыкальные треки добавили оттенок фестиваля. Гости черпали нескончаемую энергию от Full.

Представляем вниманию фотоотчет с презентации, состоявшейся благодаря беспрестанному труду большой команды.

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