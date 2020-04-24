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«Сабах» объявил о расставании с Марко Девичем   

24 Апреля, 2020 в 16:41 ~ 1 минута на чтение 381
«Сабах» объявил о расставании с Марко Девичем   
Украинский легионер ФК «Сабах» Марко Девич официально покинул клуб. 
 
Как сообщили 1news.az в клубе, после того как в стране был объявлен специальный карантинный режим, Девич обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его к семье.  
 
Получив разрешение, он отправился на родину. Тогда же между клубом и футболистом было достигнуто соглашение, что если специальный карантинный режим будет продлен, его контракт продлеваться не будет. Таким образом, контракт Девича с клубом уже истек, и он покинул «Сабах».   
 
Сам Девич в интервью украинским СМИ заявил, что планирует завершить карьеру.   
 
Напомним, что 37-летний футболист вернулся в «Сабах» в январе.  
 
Теймур Максутов, Э.Т.

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