«Сабах» объявил о расставании с Марко Девичем   

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Украинский легионер ФК «Сабах» Марко Девич официально покинул клуб.

Как сообщили 1news.az в клубе, после того как в стране был объявлен специальный карантинный режим, Девич обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его к семье.

Получив разрешение, он отправился на родину. Тогда же между клубом и футболистом было достигнуто соглашение, что если специальный карантинный режим будет продлен, его контракт продлеваться не будет. Таким образом, контракт Девича с клубом уже истек, и он покинул «Сабах».

Сам Девич в интервью украинским СМИ заявил, что планирует завершить карьеру.

Напомним, что 37-летний футболист вернулся в «Сабах» в январе.

Теймур Максутов, Э.Т.