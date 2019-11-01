1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Самир Нуриев: Я сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие

Сегодня в 17:36 ~ 1 минута на чтение 261
Самир Нуриев: Я сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие

«Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев назначил меня главой Администрации Президента. Это назначение - большая честь и ответственность для меня».

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в «Facebook» написал Самир Нуриев, назначенный Распоряжением Президента Ильхама Алиева главой Администрации Президента Азербайджана.

С.Нуриев выразил глубокую благодарность Президенту за оказанное ему доверие: «Я сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал Распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева главой Администрации Президента Азербайджана.

Другим Распоряжением главы государства С.Нуриев освобожден от должности председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Читайте по теме:

Кто он, новый глава Администрации Президента Азербайджана? - ДОСЬЕ

Самир Нуриев назначен главой Администрации Президента Азербайджана

1news.az

WhatsApp

261

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены