Самир Нуриев: Я сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие

«Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев назначил меня главой Администрации Президента. Это назначение - большая честь и ответственность для меня».

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в «Facebook» написал Самир Нуриев, назначенный Распоряжением Президента Ильхама Алиева главой Администрации Президента Азербайджана.

С.Нуриев выразил глубокую благодарность Президенту за оказанное ему доверие: «Я сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал Распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева главой Администрации Президента Азербайджана.

Другим Распоряжением главы государства С.Нуриев освобожден от должности председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

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Самир Нуриев назначен главой Администрации Президента Азербайджана

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