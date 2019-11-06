Самир Шарифов: В 2020 году в государственном бюджете Азербайджана будет значительно увеличено социальное обеспечение

Президент Ильхам Алиев предпринял ряд важных шагов по улучшению социального обеспечения населения. Эта работу будет продолжена и в 2020 году.

Об этом сказал 5 ноября в Милли Меджлисе министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете 2020 года. Министр отметил, что в следующем году в государственном бюджете будет значительно увеличено социальное обеспечение. Ожидается увеличение в 2020 году заработной платы, включая организаций, финансируемых из государственного бюджета.

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