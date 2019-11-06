1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Самир Шарифов: В 2020 году в государственном бюджете Азербайджана будет значительно увеличено социальное обеспечение

Сегодня в 10:06 меньше минуты на чтение 291
Самир Шарифов: В 2020 году в государственном бюджете Азербайджана будет значительно увеличено социальное обеспечение

Президент Ильхам Алиев предпринял ряд важных шагов по улучшению социального обеспечения населения. Эта работу будет продолжена и в 2020 году.

Об этом сказал 5 ноября в Милли Меджлисе министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете 2020 года. Министр отметил, что в следующем году в государственном бюджете будет значительно увеличено социальное обеспечение. Ожидается увеличение в 2020 году заработной платы, включая организаций, финансируемых из государственного бюджета.

АЗЕРТАДЖ

WhatsApp

291

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены