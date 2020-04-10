«Самоизоляция». Клип танцора в противогазе на улицах Баку взорвал соцсети – ВИДЕО

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Профессиональный азербайджанский танцор Егор Анисимов в период пандемии коронавируса и объявленного в связи с этим карантинного режима представил вниманию общественности клип под названием «Самоизоляция».

Клип, в котором Е.Анисимов танцует на пустынных улицах Баку в противогазе, вызвал множество позитивных отзывов в социальных сетях.

«До этого я постоянно снимал разного рода ролики, как я посещаю магазины и банки с противогазом на голове и в белом костюме, напоминающем экипировку специалистов-дезинфекторов. Все это оборудование мне помогли найти мои друзья и знакомые.

Сотрудники полиции останавливали и интересовались, чем я занимаюсь. Что же касается реакции мимо проходящих людей, они приятно меня удивили – смотрели с улыбкой, а иногда тайно фотографировали. Увидев, что мои ролики неожиданно для меня набрали очень много просмотров, я решил пойти дальше и снять полноценный клип», - говорит танцор в беседе с 1news.az.

Таким образом, Егор записал видеообращение, в котором рассказал о своей идее и отметил, что героем его клипа может стать любой желающий.

Он призвал людей записать 10-15-секундное видео о том, как проходит их самоизоляция, и отправить ему на вотсап. В результате получился яркий, необычный клип, где в промежутках между роликами совершенно разных людей можно было увидеть самого Е.Анисимова, танцующего на улице в нарядах римского воина Анибуса, китайского самурая, Санта Клауса и местного дезинфектора. Все эти костюмы имелись в его личном арсенале, как одного из членов команды Fire & Light show Baku, которая устраивает огненные и световые тематические выступления на различных мероприятиях.

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«Будучи человеком искусства, я поначалу был очень расстроен из-за того, что карантин лишил меня возможности дарить людям позитив. Кроме того, я очень скучаю по своей работе. Поэтому я нашел альтернативный вариант и мне очень приятно, что люди так положительно восприняли мои старания. Возможно, в скором времени я представлю новый клип», - говорит танцор.

Отметим, что Егор Анисимов 25 лет занимается танцевальной, а 10 лет – преподавательской деятельностью. Также он является владельцем танцевальной студии The Legend Dance Studio.

Лейла Мамедова