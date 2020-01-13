1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Самолет Thai Airways совершил вынужденную посадку с двумя мертвыми пассажирами на борту

Сегодня в 12:29 меньше минуты на чтение 850
Самолет Thai Airways совершил вынужденную посадку с двумя мертвыми пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил в понедельник вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров.

Об этом сообщила интернет-газета ColomboPage со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Самолет, который летел из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени. К этому моменту двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы.

Других подробностей инцидента издание не приводит.

ТАСС

850

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены