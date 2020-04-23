Samsung подключился к акции #оставайсядома. Оставайтесь дома, а об остальном позаботится Samsung – ФОТО

~ 4 минуты на чтение 1229

Всегда мечтали стать кулинаром?

Или записать кавер-версию любимой песни? А может давно планируете заняться своим здоровьем и физической формой? Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал заняться чем-либо, но так и не смог из-за отсутствия времени и сил. Ведь все работают, заботятся о семье и чаще всего, уделяя больше внимания всем аспектам своей жизни, не получается уделить время себе. В этот действительно тяжелый для всех нас период предлагаем вам украсить свою жизнь и добавить красок в ежедневные рутины карантина вместе с Samsung. Поддерживая главный посыл во время всемирной пандемии, Samsung также призывает всех оставаться дома, но кто сказал, что время, проведенное дома, нельзя провести с пользой?!

Таким образом, перейдя на официальные странички Samsung в Instagram и Facebook, вы сможете выбрать, как сегодня проведете свой день. Samsung вместе с нашими знаменитостями приготовил для вас целый ряд развлечений, которые не дадут вам скучать.

Если вы переживаете, что режим самоизоляции отразится на вашем физическом состоянии, а ведь самое главное - к лету следует привести себя в форму, предлагаем вам подключиться к нашим фитнес-тренерам, которые покажут, как можно подтянуть свое тело. Занятие спортом никогда не было настолько простым и веселым. Надеваем беспроводные наушники Galaxy Buds + и умные часы Galaxy Watch Active 2, которые сами проанализируют вашу физическую нагрузку, будут отслеживать ее, давать советы и вперед!

Занятия спортом не дадут желаемого результата, если питаться неправильно, поэтому вам на помощь придут наши шефы! Вам нужен вкусный ужин для всей семьи или диетический перекус? Попробуйте приготовить блюда изысканной кухни из обычных ингредиентов, легко и просто. Воспользуйтесь советами наших поваров, и ваше пребывание на карантине превратит вас в истинных гурманов. Главное не забываем делиться результатами с близкими, в чем вам поможет новая серия смартфонов Galaxy S20 с невероятным комплектом камер.

Если готовка и спорт не совсем вам подходят, вы всегда сможете насладиться любимыми фильмами, просмотр которых так долго откладывали. А может вам нужен совет, что посмотреть? Тогда подключайтесь к Samsung. Каждый день вас ждут списки лучших фильмов, отзывы к знаменитым картинам, а также простой и интересный разговор о кино вместе с нашим замечательным режиссёром. И помните, что на «безграничном» экране смартфонов серии Galaxy намного приятней наслаждаться просмотром любимого сериала, а выдающееся качество передачи изображения и звука на телевизорах Samsung добавит массу новых ощущений от просмотра любимого контента.

Но все же если вам приходится работать, давайте работать вместе с нами! Ведь работать из дома на много проще с продукцией Samsung. С новейшими смартфонами кампании вы всегда будете на связи, а благодаря возможностям Samsung Dex сможете быстро переключаться между различными задачами и успевать больше. Просто подключите любое устройство к мобильному гаджету. Свободно работайте на большом экране телевизора или синхронизируйте дисплей смартфона с компьютерной периферией.

А в свободное время осуществите давнюю мечту - спойте любимые песни вместе с нашими звездами.

Samsung также не забыл о наших детях. Чтобы занятия онлайн проходили без перебоев, советуем воспользоваться планшетами и смартфонами Samsung, которые поддерживают несколько видов подключения к Интернету, обладают высокой производительностью и оснащены отличными камерами. Также вы всегда сможете заниматься дома сами благодаря Samsung Kids и организовать досуг ребенка. Не забывайте, что карантин – это больше времени, которое вы сможете проводить со своими детьми. Занимайтесь, играйте, смотрите мультфильмы, а Samsung позаботиться о том, чтобы время, проведенное вместе, было незабываемым.

Чего вы ждете, друзья? Приглашаем всех вас провести карантин с пользой! Присоединяйтесь к нам на официальных страничках Samsung в Instagram и Facebook и помните, #оставайтесь дома, ведь здесь веселее!

На правах рекламы