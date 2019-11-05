Samsung празднует 50-летие в Kontakt Home: Эксклюзивные предложения – ФОТО

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Samsung празднует 50-летний юбилей в Kontakt Home! По случаю юбилея официальный дистрибьютор Samsung в Азербайджане Kontakt Home начал эксклюзивную кампанию! До 15 декабря только в магазинах Kontakt Home все виды товаров марки Samsung можно купить БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку до 18 месяцев! Да и к тому же начать оплату через 50 дней!

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Бесшумный холодильник Samsung с системой No Frost всего за 59 манатов в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев.

с системой No Frost всего за 59 манатов в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев. Стиральную машину Samsung Aegis с керамическим нагревателем и технологией Diamond drum всего за 34 маната в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев.

с керамическим нагревателем и технологией Diamond drum всего за 34 маната в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев. 43-дюймовый (109 см) 4K Ultra HD Смарт телевизор Samsung всего за 64 маната в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев.

всего за 64 маната в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев. Пылесос Samsung с контейнером и мощностью в 1600 Вт всего за 9 манатов в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев.

с контейнером и мощностью в 1600 Вт всего за 9 манатов в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев. Смартфон Samsung Galaxy A30s 4/64 ГБ с тройной широкоугольной камерой всего за 50 манатов в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 12 месяцев.

Вы также можете купить Samsung Galaxy A10 – самую продаваемую модель из серии Galaxy A - всего за 19 манатов в месяц в рассрочку на 21 месяц.

Эти товары также можно приобрести со специальной скидкой при наличной покупке.

Отметим, что все товары в Kontakt Home представлены с официальной гарантией производителя до 3-х лет.

Для ознакомления с продукцией и покупки можете перейти на сайт www.kontakt.az или отправиться в магазины, расположенные в городах Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Гянджа.

Подробную информацию обо всех акциях и кампаниях сети магазинов можно узнать, позвонив в Колл-центр *6060.

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