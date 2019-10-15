Самые скучные европейские города по мнению туристов - СПИСОК

В рамках опроса Aviasales туристы со всего мира высказали в социальных сетях мнение о европейских городах и рассказали, где провели самый скучный отдых.

Данной информацией поделился портал РИА Новости, опубликовав список этих городов.

Хельсинки занял в списке первое место – 30% туристов заявили, что в финской столице откровенно скучно. Плохая, серая погода и слишком мало интересных мест, а по родному дому начинаешь скучать спустя неделю.

Братислава заняла вторую строчку с 25% голосов. «Дорого, невкусно, неинтересно», — резюмировали респонденты. И добавили, что в будние дни редко можно найти заведение с живой музыкой.

Карловы Вары стали третьим самым скучным городом – 15% путешественников заявили, что развлечений мало, и находиться там весьма скучно.

Мюнхен разочаровал 10% туристов, которые не нашли необычных достопримечательностей в городе и пожаловались на то, что, кроме пивных баров, идти по вечерам некуда.

Варшава не заинтересовала 7% путешественников, которые отметили серость города и минимум культурно-исторических мест. Хотя другая часть респондентов заметила, что польская столица – отличная отправная точка для путешествий по Европе.

В Пизу отказались вернуться 5% туристов. По их мнению, кроме башни, смотреть там не на что. Хотя сам город спокойный, симпатичный, да и цены значительно ниже, чем в Венеции.

Вильнюсу и Минску отдали по 4% голосов. Литовская столица разочаровала вечерней жизнью, а белорусская – пустотой и отсутствием интересных мест.

И.Н.