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Сайт PASHA Insurance удостоился престижной награды Red Dot Award

Сегодня в 16:20 ~ 2 минуты на чтение 134
Сайт PASHA Insurance удостоился престижной награды Red Dot Award

Впервые в Азербайджане корпоративный сайт PASHA Insurance стал лауреатом престижной международной премии Red Dot Award в номинации Brands & Communications. 

Премия Red Dot Award считается одной из самых авторитетных мировых наград за достижения в области дизайна и коммуникаций. Она присуждается европейским центром дизайна Design Zentrum NRW с 1955 года лучшим проектам в трех основных категориях: промышленный дизайн (Product Design), дизайн интерфейсов и коммуникаций (Communication Design) и концептуальный дизайн (Design Concept).

В этом году на суд жюри, в состав которого входят ведущие эксперты из разных стран мира, было представлено более 8600 проектов. В номинации Brands & Communications одним из лауреатов награды стал корпоративный сайт PASHA Insurance, который был разработан глобальным агентством инноваций Jeykhun Imanov Studio (JIS). Церемония награждения состоялась в Берлине с участием более 1400 гостей из разных стран мира, где был представлен сайт PASHA Insurance в числе победителей премии.

Отметим, что дизайн сайта, разработанного в соответствии с требованиями современного рынка страховых услуг, отличают лаконичность, мгновенный отклик и удобство использования. Кроме того, функциональность сайта позволяет в онлайн-режиме приобрести страховые продукты, записаться на прием к врачу, а также следить за статусом ремонта автомобиля, не выходя из дома или офиса. Для ознакомления со всеми возможностями сайта можно пройти по ссылке www.pasha-insurance.az.

Red Dot Award - это один из крупнейших в мире конкурсов в области дизайна. В 1955 году жюри впервые собралось для оценки лучших образцов дизайна того времени. В 1990-е годы директором Red Dot, профессором и доктором наук Петером Цеком (Peter Zec) были разработаны наименование и бренд премии. С тех пор награда Red Dot является престижной международной наградой, присуждаемой за выдающееся качество дизайна.

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