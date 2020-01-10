Сегодня день основания Международного Банка Азербайджана

Сегодня Международный Банк Азербайджана отмечает день своего основания.

Банк был создан 28 лет назад, 10 января 1992 года. В настоящее время Банк является ведущим финансовым учреждением страны и региона Южного Кавказа в целом.

Международный Банк Азербайджана, находящийся в новой фазе развития, успешно завершил 2019 год и сохраняет лидерство по объему активов и прибыльности. Так, на 31 декабря 2019 года активы Международного Банка Азербайджана составили 9,22 миллиарда манатов. В течение года были также укреплены капитальные позиции банка и сохранена его прибыльность. Совокупный капитал Международного Банка Азербайджана увеличился за 2019 год и достиг 1,13 миллиарда манатов. За год кредитный портфель банка увеличился на 450 миллионов манатов и достиг 2,37 миллиарда манатов.

Следует отметить, что впервые в прошлом году после нескольких лет перерыва, исходя из финансовых результатов 2018 года, банк выплатил своим акционерам дивиденды в размере 150 миллионов манатов. В этом году Международный Банк Азербайджана впервые после процесса восстановления выплатит в государственный бюджет налог на прибыль в крупном размере.

Международный Банк Азербайджана, как системообразующий универсальный банк, принимает активное участие в финансировании реального сектора, реализует устойчивые проекты для развития малого и среднего бизнеса, совершенствует практику применения безналичных платежей в нашей стране и внедряет программы корпоративной социальной ответственности, с целью принесения пользы обществу в различных областях.

С конца прошлого года реализуется новая стратегия развития Международного Банка Азербайджана с целью дальнейшего укрепления рыночных позиций банка в условиях растущей конкуренции, внедрения инновационных технологий в сфере предоставляемых услуг и продуктов, с целью достижения удовлетворенности клиентов. Стратегия, разработанная с участием международных консультантов, устанавливает ключевые цели, поставленные перед банком до 2022 года. Председатель Правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов сказал: «Наши основные цели – стать узнаваемыми благодаря инновационному цифровому опыту, стать одним из ведущих банков в корпоративном и розничном секторах, занять конкурентную долю рынка в финансировании малого и среднего предпринимательства, добиться высокой удовлетворенности клиентов, стать лучшим работодателем в банковском секторе и удвоить свою операционную прибыльность. Достигнув этих целей к 2022 году, мы укрепим доверие и надежду на настоящее и будущее Международного Банка Азербайджана».

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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