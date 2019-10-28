Сегодня годовщина чудовищной трагедии в Бакинском метро – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 28 октября азербайджанский народ чтит память жертв страшной трагедии – со дня чудовищного пожара в Бакинском метро проходит 24 года.

289 человек, в том числе 28 детей стали жертвами возгорания, произошедшего вечером в час пик, приблизительно в 18.00, в туннеле между станциями «Улдуз» и «Нариманов». Еще 270 человек получили ранения различной степени тяжести, 69 из пострадавших были госпитализированы.

Трагедия 1995 года в Бакинском метро по числу жертв была признана самым чудовищным происшествием в истории метрополитенов мира.

По основной версии, причиной трагедии стало возгорание тягового двигателя одного из вагонов, и растерявшийся машинист принял ошибочное решение остановить состав в узком - 5,6 метров высотой, 5 м. шириной - тоннеле в 200-х метрах от станции «Улдуз». Тоннель мгновенно наполнился дымом, после чего машинист сообщил об аварии и потребовал отключить электричество от контактного рельса.

Из-за плохой вентиляции и слабой освещенности многие пассажиры задохнулись или были раздавлены в панике, многие получили порезы от разбиваемых стеклянных окон и дверей. Большинство из жертв пожара погибли в поезде, 40 тел были найдены в туннеле. Еще несколько человек ударило электрическим током ввиду того, что они попытались схватиться за силовые и коммуникационные кабели, чтобы обойти пылающий поезд.

Один из выживших пассажиров позже вспоминал:

«Как только поезд вошёл в туннель, я увидел вспышку. Затем пламя охватило вагон, был звук разбитого стекла, и свет погас. Люди начали разбивать окна, чтобы выбраться оттуда. Мы начали задыхаться...»

Позднее специалисты пришли к выводу, что такого большого числа жертв удалось бы избежать, если бы машинист дотянул поезд до станции. В то же время, государственная комиссия по расследованию трагедии заявила, что главной ее причиной является не оснащенная надежной системой безопасности, устаревшая система метро, оставшаяся в наследство от советской эпохи.

В память о жертвах трагедии специальным указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева в республике был объявлен общенациональный траур. Глава государства распорядился также похоронить погибших за государственный счет и выделить их семьям по 1 млн. манатов.

Ф.Багирова