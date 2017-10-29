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Сегодня годовщина оккупации Зангиланского района

Сегодня в 09:32 ~ 1 минута на чтение 184
Сегодня годовщина оккупации Зангиланского района

Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации Зангиланского района Азербайджана.

Зангилан стал последним районом, оккупированный вооруженными силами Армении.

Попавший после оккупации Губадлинского и Джабраильского районов в окружение, Зангилан потерял сотни шехидов. Единственным выходом из положения стал переход жителей района через реку Араз на территорию Ирана, в противном случае было бы неизбежно повторение Ходжалинской трагедии.

В первой Карабахской войне Зангилан потерял 188 шехидов, 44 жителя района до сих пор числятся пропавшими без вести.

До оккупации Зангиланский район – территорией 707 квадратных километров и числом населения в 35 тысяч человек - состоял из одного города, одного поселка и 83 сел. Расположенный вдоль железной дороги Баку-Джульфа-Нахчыван, он имеет стратегическое значение.

Зангилан богат памятниками истории и архитектуры, в том числе, на территории района находятся развалины средневекового города, известного под названием Шахри Шарифам.

Здесь же находится самый большой в Европе платановый лес, деревья в котором сейчас вырубаются армянами и отправляются на экспорт. Недра района богаты золотом, молибденом, мрамором, гранитом, которые также расхищаются армянами.

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