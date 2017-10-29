Сегодня годовщина оккупации Зангиланского района

Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации Зангиланского района Азербайджана.

Зангилан стал последним районом, оккупированный вооруженными силами Армении.

Попавший после оккупации Губадлинского и Джабраильского районов в окружение, Зангилан потерял сотни шехидов. Единственным выходом из положения стал переход жителей района через реку Араз на территорию Ирана, в противном случае было бы неизбежно повторение Ходжалинской трагедии.

В первой Карабахской войне Зангилан потерял 188 шехидов, 44 жителя района до сих пор числятся пропавшими без вести.

До оккупации Зангиланский район – территорией 707 квадратных километров и числом населения в 35 тысяч человек - состоял из одного города, одного поселка и 83 сел. Расположенный вдоль железной дороги Баку-Джульфа-Нахчыван, он имеет стратегическое значение.

Зангилан богат памятниками истории и архитектуры, в том числе, на территории района находятся развалины средневекового города, известного под названием Шахри Шарифам.

Здесь же находится самый большой в Европе платановый лес, деревья в котором сейчас вырубаются армянами и отправляются на экспорт. Недра района богаты золотом, молибденом, мрамором, гранитом, которые также расхищаются армянами.

1news.az