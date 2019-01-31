Сегодня по инициативе Азербайджана состоится специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

~ 2 минуты на чтение 174

По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 июля будет созвана 31-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеоконференции.

Как сообщает МИД Азербайджана, инициативу главы государства о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией коронавируса, поддержало больше государств, чем того требуют процедурные правила Генассамблеи. 30 июня Генеральный секретарь ООН направил всем государствам-членам ноту с оповещением о том, что данная инициатива поддержана большинством стран-членов ООН, в связи с чем, в соответствии с положениями Процедурных правил Генеральной Ассамблеи, 10 июля будет созвана 31-я специальная сессия ГА ООН.

В настоящее время не имеется согласованных форматов и модальностей для проведения официальных заседаний Генассамблеи в виртуальном формате и, как это было на предыдущих специальных сессиях, модальности для данной сессии будут согласованы между государствами-членами, говорится в сообщении. В начале специальной сессии планируется рассмотреть вопросы процедурного характера, а на последующих этапах - заслушать выступления на национальном уровне и провести общие обсуждения.

В качестве временного председателя специальной сессии выступит глава делегации Нигерии как председателя 74-й сессии Генассамблеи.

«Верим, что начинающаяся 10 июля специальная сессия внесет свой вклад в усиление солидарности государств мира в борьбе с пандемией, укрепление международного сотрудничества и нахождение общего ответа на эту глобальную угрозу», - говорится в сообщении МИД АР.

Внешнеполитическое ведомство еще раз выражает признательность каждой из стран, поддержавших инициативу Азербайджана, и желает успехов работе специальной сессии.

Ф.Багирова