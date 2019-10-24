Сельское хозяйство: итоги девяти месяцев 2019 года

«Развитие сельского хозяйства определено как приоритетная сфера».

Ильхам АЛИЕВ,

Президент Азербайджанской Республики

На прошлой неделе при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание, на котором были подведены итоги 9 месяцев социально-экономического развития страны в 2019 году, проведен анализ и даны оценки достигнутым успехам. Успешное проведение реформ, забота правительства о развитии сельского хозяйства, внедрение прогрессивных технологий и инноваций, выделение субсидий, минеральных удобрений по льготным ценам позволили фермерам вырастить рекордные урожаи, увеличить объемы экспортоориентированной продукции. И как следствие — темпы развития аграрного сектора Азербайджана значительно возросли, составив в текущем году 7 процентов. А это, в свою очередь, говорит о том, что с каждым годом укрепляется продовольственная безопасность страны, растет благосостояние граждан. В предлагаемом вниманию читателей обзоре мы на конкретных фактах продемонстрируем, чего достигли и что нас ждет в ближайшем будущем.

Хлеб — основа продовольственной безопасности

Площади озимых ячменя и пшеницы, заложенные осенью прошлого года, достигли 1 миллиона 39 тысяч 500 гектаров. На начало октября из этих площадей урожай собран с более 1 миллиона 34 тысяч гектаров. Таким образом, произведено 3 миллиона 236 тысяч тонн ячменя и пшеницы, что на 6,1 процента больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность с каждого гектара составила 32,3 центнера. Помимо этого с площади 23,5 тысячи заготовлено почти 150 тысяч тонн. С учетом этого общее производство зерновых культур составило 3 миллиона 385 тысяч 900 тонн. Мы уже публиковали репортажи о летней страде, ряд фермеров добился рекордных урожаев, они превышали 40, 50, 60 и даже 70 центнеров с одного гектара. Все это говорит о заинтересованности земледельцев в получении высоких прибылей в зерноводстве. Если так будет продолжаться из года в год, то через несколько лет объемы производства продовольственного зерна могут вырасти до 2,5 млн тонн. Наряду с этим фермеры наращивают производство кормового зерна и культур для развития животноводства и птицеводства. Реформы, проведенные в отрасли, в корне изменили отношение земледельцев к производству хлеба. В целях высоких урожаев они улучшают плодородие, приобретают сертифицированные семена высокого качества, уделяют внимание планировке, строго придерживаются правил агротехнических мероприятий, применяют передовые методы орошения, используют минеральные удобрения, лекарственные препараты против сорняков и вредителей сельского хозяйства. В большинстве сельских районов действуют лаборатории, построены и введены в эксплуатацию предприятия по очистке зерна и его сертификации. Все это позволяет сказать, что урожайность зерновых в большинстве хозяйств может возрасти до 50 центнеров с гектара.

Овощеводство — приоритетная отрасль

За годы аграрных реформ в корне изменилось овощеводство. Отрасль превратилась в передовую индустрию сельского хозяйства, где круглый год выращивают качественные овощи самого широкого ассортимента, в их числе ранние и сверхранние. Овощеводы полностью обеспечивают потребности населения в витаминной продукции, вывозят ее на рынки сбыта ближнего и дальнего зарубежья. Азербайджанские помидоры поставляют в Россию, Казахстан, страны Европы и Арабского региона. За указанный период с огородов и тепличных комплексов страны собрали и заготовили 1 миллион 443 тысячи 300 тонн овощных культур, что на 11 процентов больше уровня прошлого года. Сбор овощей продолжается.

Картофель — второй хлеб

По данным Госкомстата республики, производство отечественного картофеля значительно возросло и достигло 939 тысяч 700 тонн. Это выгодный и всегда востребованный продукт, недаром его называют вторым хлебом. НИИ овощеводства усилил свою селекционную работу, ученые-аграрии предлагают фермерам самые перспективные сорта картофеля. Сегодня во многих сельских районах страны выращивают вкусный картофель. Высокие урожаи этой культуры собирают не только в Джалилабаде, Товузе, Шамкире, но и в Газахском, Кюрдамирском, Агсуинском районах страны.

К примеру, ранее специалисты считали, что в Агджабединском районе картофель выращивать невозможно, но агроном из Турции доказал обратное. Ныне в районе выращивают свой картофель со средней урожайностью 5—6 тонн с гектара. В будущем посевные площади под эту культуру заметно расширятся.

Ягоды и фрукты

Отмечая успехи земледельцев в растениеводстве, следует отметить, что за 9 месяцев текущего года сельчане вырастили 445 тысяч тонн бахчевых культур. Они и сегодня продолжают поступать в продажу. Успехов добились и наши отечественные садоводы. Производство ягод и фруктов составило 658,8 тысячи тонн.

Азербайджанский фундук занимает третье место в мире по объемам производства. Ежегодно закладываются новые сады, они появились в горных районах Лерика и Ярдымлы, выросло производство наших орехов, которые пользуются высоким спросом на международных рынках сбыта.

Из года в год ширятся виноградные плантации. Возросли объемы производства солнечных ягод столовых и технических сортов. За рубежом славится азербайджанское вино. За 9 месяцев этого года производство винограда выросло, составив 165 тысяч 400 тонн.

В республике заготовлено 67,6 тысячи тонн зеленого чайного листа, 67,6 тысячи тонн сахарной свеклы, 65 тысяч тонн подсолнечника, 4,3 тысячи тонн душистого табака, свыше 200 тысяч тонн хлопка-сырца. Его уборка продолжается. Саатлинские хлопкоробы уже заготовили 30 тысяч тонн продукции, за ними следуют хлопкоробы Билясувара, Сабирабада, Бейлягана, Агджабеди, Нефтчалы, Имишли.

Животноводство: интенсивные методы производства

Как известно, отечественное животноводство развивается интенсивными методами, для получения более качественной продукции в европейских странах закупили породистый крупный и мелкий рогатый скот, который на фермах находится на стойловом содержании. За ними обеспечен особый уход под контролем ветеринарной государственной службы. За январь—август 2019 года объемы производства продукции животноводства составили 2 млрд 557 млн манатов, растениеводства — 2 млрд 649,7 млн манатов, рост производства продукции животноводства составил 3,1 процента, растениеводства — 9,2 процента.

За этот период в республике произведено 332,6 тысячи тонн мяса (рост на 3%), 1 млн 386 тысяч тонн молока (рост на 1,5%), 1 млрд 242,2 млн штук яиц (рост на 6,9%), 15,4 тыс. тонн шерсти (рост на 1,5%). В 2019 году сельчане произвели 643,7 тонны коконов шелкопряда, обеспечив рост на 25,3 процента.

Развивается птицеводство, продукция которого полностью обеспечивает потребности городского и сельского населения, а также отгружается в страны ближнего зарубежья.

Позитивным моментом является то, что в последнее время в сельских регионах выросло количество агропарков, в каждом из них имеется животноводческий комплекс, на содержании которого находится породистый скот. На данную отрасль выделяются крупные финансовые кредиты, государственные субсидии, и все это качественно меняет отрасль, приближая ее к международным стандартам. Задача фермеров — обеспечить население продукцией высокого качества, продовольственную безопасность страны.

Вырос экспортный потенциал

Внешнеторговый оборот Азербайджана растет с каждым годом. За девять месяцев 2019 года из республики на международные рынки сбыта экспортировано продукции агросектора на сумму 501,5 миллиона долларов. Этот объем вырос на 16,3 процента в сравнении с прошлым годом.

В странах ближнего зарубежья открыты торговые дома, в которых реализуется продукции под национальным брендом Made in Azerbaijan. Наряду с традиционными рынками, такими как Россия и Турция, растут объемы внешнеторгового оборота со Швецией и странами Азии. Китай проявляет интерес к азербайджанским винам, и, как следствие, объем поставок алкогольных и фруктовых напитков увеличился более чем в два раза. Значительно возрос и экспорт азербайджанского чая.

Итоги 9 месяцев 2019 года еще раз показывают, насколько вырос потенциал сельского хозяйства республики, возросла культура земледелия, а переход отрасли на цифровую экономику, умелое пользование возможностями электронного сельского хозяйства в дальнейшем обеспечат динамичное развитие всех структур сельского хозяйства.

Зейтулла ДЖАББАРОВ