Семьи еще 27 шехидов и инвалидов Карабахской войны получили квартиры - ФОТО

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило квартиры семьям шехидов и гражданам, ставшим инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

21 декабря было предоставлено еще 27 новых квартир в жилом массиве в поселке Сарай Абшеронского района. Все квартиры с современным ремонтом, в которых созданы все необходимые условия для проживания.

На церемонии вручения ключей руководитель аппарата Министерства Хидаят Абдуллаев отметил, что одним из важных направлений успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева является повышение внимания и заботы о представителях уязвимых групп населения. Рассказывая о последовательных шагах в этом направлении, Х. Абдуллаев сказал, что с каждым годом расширяется государственная забота о семьях шехидов и лицах, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя нашей страны.

Х.Абдуллаев напомнил, что в 2018 году данной категории населения было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году гражданам этой категории населения запланировано выделить 934 квартиры и дома, большинство из них уже предоставлены. Таким образом до настоящего времени семьи шехидов и инвалиды войны получили 7 235 квартир и домов. В последующий период эта работа будет продолжена.

Х. Абдуллаев также отметил, что до настоящего времени инвалиды Карабахской войны получили в общей сложности 6 465 автомобилей.

Семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны, члены их семей выразили удовлетворение мерами по усилению социальной защиты уязвимых групп населения. Они искренне поблагодарили Президента Ильхама Алиева за предоставленные им квартиры, высокое внимание и заботу.

АЗЕРТАДЖ