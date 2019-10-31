Сергей Лавров посетит с официальным визитом Ереван

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян рассказал о деталях предстоящего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Ереван.

«Визит Лаврова будет официальным. Это – визит главы МИД нашего стратегического партнера. У нас довольно активные контакты, уверенный диалог, у нас чрезвычайно широкая повестка», - сказал Мнацаканян, сообщают армянские СМИ.

Как отметил министр, речь, в частности, идет об обсуждении вопросов, связанных с сотрудничеством в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Региональные процессы непосредственно касаются и двусторонней повестки армяно-российских отношений, добавил Мнацаканян.

На вопрос, будет ли рассматриваться вопрос биолабораторий в Армении, глава МИД ответил, что об этом можно будет говорить после окончания переговоров.

«Я не буду комментировать ничего, что находится на этапе переговоров», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что российским специалистам, в том числе военным, «будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона». Соответствующий меморандум якобы планируется подписать во время визита Лаврова в Ереван.

А.А.