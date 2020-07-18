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Сергей Шойгу: Проверка боеготовности Вооруженных сил России никак не связана с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе 

Сегодня в 16:51 ~ 1 минута на чтение 239
Сергей Шойгу: Проверка боеготовности Вооруженных сил России никак не связана с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе 
В субботу, 18 июля, по инициативе министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова состоялся телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. 
 
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны отметили успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях, которое основано на дружбе, взаимном доверии и добрососедских отношениях. 
 
Отметив высокий уровень военного сотрудничества между двумя странами, министры обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества. 
 
Министры также провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 
 
В ходе телефонного разговора министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинформировал генерал-полковника Закира Гасанова о проведении внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил России. Сергей Шойгу подчеркнул, что это мероприятие – плановое, и никак не связано с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе. 
 
Тимур Рзаев
 
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