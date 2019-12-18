Севиндж Агасиева выступит с концертом, посвященным Насими – ФОТО – ВИДЕО

21 декабря в 19:00 в Культурном центре Службы государственной безопасности состоится сольный концерт «Həqq məndədir» певицы-композитора Севиндж Агасиевой, посвященный «Году Насими».

В концертной программе также примут участие заслуженный артист, тарист Шахрияр Иманов и художественный чтец Хазар Сулейманлы.

В ходе концерта прозвучат песни, написанные на газели Насими композиторами Тофиком Кулиевым, Сулейманом Алескеровым и Севиндж Агасиевой - в программу концерта «Həqq məndədir» включено и чтение газелей Насими.

Также на мероприятии состоится презентации клипа Севиндж Агасиевой «Etməgil» - композиция написана на слова Насими известным кяманчистом Марком Элияху, тизер клипа представлен для просмотра ниже.

Отметим, что концерт будет транслироваться на Mədəniyyət TV.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sevinc Agasiyeva (@_sivva) 17 Дек 2019 в 10:54 PST

Ф.В, Г.Р.