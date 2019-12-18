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Севиндж Агасиева выступит с концертом, посвященным Насими – ФОТО – ВИДЕО

18 Декабря, 2019 в 17:08 ~ 1 минута на чтение 685
Севиндж Агасиева выступит с концертом, посвященным Насими – ФОТО – ВИДЕО

21 декабря в 19:00 в Культурном центре Службы государственной безопасности состоится сольный концерт «Həqq məndədir» певицы-композитора Севиндж Агасиевой, посвященный «Году Насими».

В концертной программе также примут участие заслуженный артист, тарист Шахрияр Иманов и художественный чтец Хазар Сулейманлы.

В ходе концерта прозвучат песни, написанные на газели Насими композиторами Тофиком Кулиевым, Сулейманом Алескеровым и Севиндж Агасиевой - в программу концерта «Həqq məndədir» включено и чтение газелей Насими.

Также на мероприятии состоится презентации клипа Севиндж Агасиевой «Etməgil» - композиция написана на слова Насими известным кяманчистом Марком Элияху, тизер клипа представлен для просмотра ниже.

Отметим, что концерт будет транслироваться на Mədəniyyət TV.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sevinc Agasiyeva (@_sivva)

Ф.В, Г.Р.

685

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