Севиндж Фаталиева: Конечное слово всегда будет оставаться за избирателем

«Если во что-то вовлечена женщина,

я знаю, что все будет хорошо.

Мне совершенно ясно, что женщины правят миром».

Габриэль Гарсия Маркес

Интервью с кандидатом в депутаты Милли Меджлиса от 1-го Сураханского избирательного округа № 30 Севиндж Фаталиевой.

Севиндж ханум, Вы одна из тех представительниц слабого пола Азербайджана, которая известна своей активной позицией не только в нашей стране, но и за ее пределами. В чем секрет Вашего успеха?

На самом деле нет никакого секрета. Я бы это назвала обычным желанием добросовестно и качественно выполнять свою работу. Ведь в конечном итоге от того, как я буду это делать и насколько справлюсь со своими обязанностями, во многом будет зависеть формирование отношения к нашей стране на международной арене в целом и со стороны конкретных людей в частности. А это политики, общественные деятели, журналисты (некое международное экспертное сообщество) из многих стран мира, которые непосредственно принимают участие в создании общего мнения об Азербайджане. К слову же «успех» я отношусь осторожно. Настоящий успех – это когда твоя работа приносит пользу людям и ими оценивается по достоинству. Я всегда достаточно критично оценивала свою деятельность, стараясь поэтапно поднимать планку самоотдачи.

Какой на Ваш взгляд должна быть современная женщина?

Мне часто задают вопрос: не сложно ли исполнять целый ряд ответственных обязанностей одновременно - быть народной избранницей, функционером правящей партии, представлять страну в Совете Европы, наряду с этим продолжая исполнять не менее ответственные житейские обязанности, оставаясь матерью и супругой? Я всегда без колебаний отвечаю: в Азербайджане есть феномен современной женщины, на которую старается равняться каждая представительница нашего народа. Она олицетворяет в себе нежность, мудрость и трудолюбие, и я всегда стараюсь брать с неё пример. Это, безусловно, Мехрибан ханум Алиева.

В целом же, темп сегодняшней жизни, требования, предъявляемые к современной женщине столь высоки, что по мере возможностей и сил необходимо им обязательно соответствовать. Следовательно, если ты не готов к этим вызовам и не в состоянии взять на себя неподъёмную ношу, лучше сконцентрироваться на видах деятельности, которые легче поддаются и получаются лучше. На участки трудовой деятельности, в которых я сегодня представлена, выдвигали меня люди знающие. И тот факт, что на протяжении вот уже десяти лет я продолжаю выполнять всю эту сложную и ответственную работу, объясняется, вероятно, и высоким доверием, и оценкой результатов проводимой работы. В этом смысле думаю, что современная женщина должна быть деятельной и целеустремлённой, где бы она ни работала и чем бы она не занималась.

Вы являетесь депутатом от правящей партии «Ени Азербайджан». Это большая ответственность еще и по тому, что ее председателем является Президент нашей страны Ильхам Алиев, а первым заместителем - первый Вице-президент Мехрибан Алиева. Именно по инициативе Президента Азербайджана сегодня проводятся масштабные реформы в стране. Как депутат, представляющий партию власти, как Вы видите свою роль в этих реформах?

Я более чем уверенна, что в этот ответственный период развития нашего общества все члены партии «Ени Азербайджан» вне зависимости от положения, должны находиться в авангарде реформ, показывая своим личным примером, как надо работать, чем способствовать претворению в жизнь грандиозных планов главы государства. А планы действительно масштабные, грандиозные, ведь в результате всех этих реформ благосостояние простых граждан должно ощутимо улучшиться, а условия жизни в нашей стране не должны уступать условиям жизни в развитых странах. Эти реформы нацелены на будущее нашего общества в целом, и мы, каждый на своем участке, должны максимально эффективно трудиться, чтобы с честью реализовать поставленные цели.

Могли бы Вы конкретизировать ответ?

Безусловно. Возьмем, к примеру, наш Сураханский район. Посмотрите, как за последние 10 лет он изменился. Этого невозможно не заметить. Те, кто живут здесь постоянно, а не совершают короткие визиты время от времени, не могут не знать, как в последние годы улучшилась инфраструктура района, здесь были заложены новые жилые массивы, в том числе по пилотным проектам, касающимся социального жилья. В скором времени многие семьи со стесненными жилищными условиями смогут ощутить, что называется, на себе, конкретную пользу этой инициативы Президента нашей страны. Я регулярно встречаюсь со своими избирателями, изучаю их нужды и чаяния. Конечно, депутат не представитель исполнительных органов власти района и не может заниматься инфраструктурными проектами. Для этого есть соответствующие структуры. Но депутат не может быть безучастен к проблемам своих избирателей, он обязан поднимать те или иные вопросы, зачастую проблемы, перед соответствующими инстанциями, добиваясь их решения. В этом смысле депутат должен быть истинным носителем и, если можно так сказать, выразителем интересов каждого из тех, кто оказал ему высокое доверие и поддержал кандидатуру на выборах в Милли Меджлис. Не следует забывать, что реформы проводятся во имя самих избирателей, в поддержку их интересов, а избиратели своей активностью должны поддержать проводимые руководством страны реформы, проявив активное участие в осуществляемых преобразованиях. Депутат – это в первую очередь избранник народа, который оказывает содействие продуктивному диалогу между властью и населением, помогая, таким образом, решению имеющихся проблем, своей деятельностью он способствует недопущению непонимания и возникновения социальной напряженности в обществе. Я думаю, роль народных избранников сегодня состоит именно в этом.

Вы депутат, которая достойно представляете нашу страну за рубежом, на важных международных мероприятиях. Где Вы, с точки зрения активности, чувствуете себя более комфортно, на Родине или за границей?

(Смеется). Знаете, когда ваш чемодан весь год стоит наготове и вам приходится больше времени находиться в самолете, так сказать, в затянувшемся полёте, поверьте, вам больше хочется на землю. Причем не просто на землю, а к своим родным, близким, друзьям, на Родину одним словом, где тебе всегда рады, тебя ждут и любят. Естественно, мне всегда более комфортно у себя дома. Да и поездки нередко сопряжены с большим эмоциональным напряжением. Я еду не на отдых - концерты или туристические туры - я участвую на конференциях, заседаниях, форумах, где обсуждаются вопросы, касающиеся нашей страны, главным из которых является Армяно-Азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт. Нередко приходится вступать в полемику, а то и спорить, упорно доказывая нашу правду, иногда в откровенно враждебной атмосфере. Ведь наш недруг (страна-оккупант Армения) и хитер, и коварен. Порой приходится иметь дело с откровенной ложью. В настоящий момент особой заботой азербайджанской стороны, наших представителей в ПАСЕ, моей, в том числе, является судьба двух наших заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, незаконно удерживаемых преступными властями сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Очень надеюсь, что в скором времени они обретут свободу и вернутся к своим родным и близким. Вот и сейчас, когда мои коллеги проводят свою избирательную кампанию на своих участках, я нахожусь в Страсбурге и вместе со своими коллегами участвую в различных дискуссиях. Знаете, я всегда ставила интересы страны выше собственных интересов, карьерных имею в виду. Я депутат, но еще больше я гражданин своей страны, для меня является почётным находиться на том участке, который представляет собой живой нерв в контексте защиты интересов Азербайджана, даже если в это время в моем участке идет достаточно активная борьба за место в Милли Меджлисе.

А не рискованно ли это?

Рискованно оставаться в стороне, не присутствовать на важных обсуждениях в Совете Европы, чем дать возможность нашим оппонентам завладеть инициативой. Что касается рисков, связанных со мной, точнее, с моей карьерой, я считаю, что конечное слово всегда будет оставаться за избирателем. И пусть победит сильнейший. Ведь сегодня в нашей стране созданы все условия для свободного волеизъявления. Выборы проходят в исключительно демократической обстановке, и наш избиратель достаточно мудр, тонко чувствует момент, вот я и уверенна, что он сделает правильный выбор. Я нисколько не сомневаюсь, что в конечном итоге выбор будет сделан в пользу реформ и дальнейшего развития нашего общества.

Что Вами движет, как кандидатом?

Желание быть полезной своей стране и своему обществу. Я с самого детства была воспитана в этом духе. Мой покойный отец – Габиб Фаталиев - долгие годы работал под руководством Общенационального Лидера Гейдара Алиева, а это огромная жизненная школа. Причем работал он на очень сложных участках, там, где не каждый мог справиться. Впоследствии его пример стал примером для всей нашей семьи, для меня лично. Мой отец всегда повторял нам: «Где бы вы не трудились, что бы не делали, главное, чтобы выполняемая работа приносила пользу и себе и людям». Так жил мой отец, который прошёл школу Гейдара Алиева. Такой пример сегодня нам всем демонстрируют Президент Ильхам Алиев и первый Вице-президент Мехрибан Алиева. Такими должен стараться быть каждый, кто избрал в качестве своего жизненного пути служение Родине.

Спасибо за интересную беседу.