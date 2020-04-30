Сезон в Лиге 1 завершен досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом

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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Чемпионом страны признан столичный «ПСЖ», который лидировал в турнирной таблице после 28 туров. Второе место занял «Марсель», бронзовые медали получит «Ренн».

Таким образом «ПСЖ» завоевал девятое чемпионство в своей истории.

В Лигу 2 по итогам сезона вылетают «Амьен» и «Тулуза», занявшие 19-е и 20-е места, соответственно.

Чемпионом Лиги 2 стал «Лорьян», который вместе с финишировавшим на втором месте «Лансом» сыграет в ближайшем сезоне Лиги 1.

По состоянию на 30 апреля во Франции зафиксированы более 166 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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