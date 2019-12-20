Сезонная туристическая ярмарка в Баку приглашает почувствовать новогоднее настроение

В воскресенье, 22 декабря в историческом здании, на территории старого базара «Пассаж 1901» состоится V азербайджанская Сезонная туристическая ярмарка.

Цель проекта – развитие внутреннего и внешнего туризма в стране.

Проходит мероприятие при поддержке Госагентства по туризму Азербайджана совместно с Альянсом в поддержку продвижения туризма и национальной кулинарии. Генеральный спонсор мероприятия – PASHA Bank.

Ежегодно Сезонная туристическая ярмарка радует своих гостей демонстрацией туристических возможностей в разных направлениях. Собирая на одной площадке представителей всего туристического сегмента, ярмарка помогает им напрямую представить свои услуги и продукты.

«Данное крупнейшее туристическое событие можно смело назвать катализатором, способствующим отдыху для любого поколения и удовлетворяющий даже самые требовательные туристические желания клиента по сезону…», - отмечают организаторы в своем сообщении.

Помимо туристических агентств, в ярмарке примут участие крупные рестораны, компании, занимающиеся сувенирной продукцией, а также кулинарией, что придаст мероприятию особый колорит и настроение.

На протяжении заявленного дня известные популярные ведущие проведут конкурсы, разыграют призы, именитый DJ подарит мероприятию новогоднее настроение. Повара премиум класса представят мастер классы.

V азербайджанская Сезонная туристическая ярмарка будет открыта с 10.00 до 18.00

1news.az