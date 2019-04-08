СГБ провела спецоперацию в Министерстве иностранных дел Азербайджана

~ 1 минута на чтение 2326

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела спецоперацию в Министерстве иностранных дел АР.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе СГБ АР, в службу поступила оперативная информация о том, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел, используя служебное положение в корыстных целях, нанесли урон интересам государства и общества, совершив многочисленные противоправные действия.

На основе информации были проведены оперативно-следственные мероприятия.

Общественности предоставят дополнительную информацию о ходе разбирательства, подозреваемых лицах и совершенных преступлениях.

Тимур Рзаев