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СГБ провела спецоперацию в Министерстве иностранных дел Азербайджана

Сегодня в 13:23 ~ 1 минута на чтение 2326
СГБ провела спецоперацию в Министерстве иностранных дел Азербайджана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела спецоперацию в Министерстве иностранных дел АР.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе СГБ АР, в службу поступила оперативная информация о том, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел, используя служебное положение в корыстных целях, нанесли урон интересам государства и общества, совершив многочисленные противоправные действия.

На основе информации были проведены оперативно-следственные мероприятия.

Общественности предоставят дополнительную информацию о ходе разбирательства, подозреваемых лицах и совершенных преступлениях.

Тимур Рзаев

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