СГБ: Связывать проникновение группы лиц в здание Милли Меджлиса с сотрудником службы - абсурд

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«Различными интернет - ресурсами распространяется абсурдная, нелогичная и безосновательная информация о том, что проникновение группы лиц 14 июля в административное здание Милли Меджлиса Азербайджана как-то связано с сотрудником Службы государственной безопасности Рауфом Халафовым».

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности Азербайджана, подчеркнув, что нахождение в здании парламента этого сотрудника (вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов) было связано с выполнением его служебных полномочий в особо охраняемом объекте – Милли Меджлисе.

«Те, кто намеренно распространяют такую информацию в социальных сетях и медиа-ресурсах, вне всякого сомнения, доказывают, что они управляются враждебными и антиазербайджанными силами, выполняя их заказы.

Лица, сломавшие оборудование и мебель в здании Милли Меджлиса и совершившие другие противоправные действия, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Служба государственной безопасности призывает граждан не поддаваться провокациям», - подчеркнули в СГБ Азербайджана.

Тимур Рзаев

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