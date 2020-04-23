Шелководство: новый сезон и возможности

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Шелководство, как отрасль сельского хозяйства, не только возродилось в нашей стране, но и стало развиваться на прочной материально-технической базе и научной основе.

Этому способствовали принятые решения правительства и личная инициатива Президента Ильхама Алиева.

В октябре 2018 года сдана в эксплуатацию реконструированная Гахская станция племенного шелководства Министерства сельского хозяйства.

Кстати, Гахская станция племенного шелководства была основана в 1973 году. Ввиду финансовых трудностей станция в 1998 году приостановила свою деятельность. Постановлением, принятым Кабинетом Министров в 2015 году, станция была включена в число структур, находящихся в подчинении Министерства сельского хозяйства.

В соответствии с Распоряжением «О дополнительных мерах по улучшению материально-технической базы шелководства в Азербайджанской Республике», подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, в целях восстановления Гахской станции племенного шелководства, создания дополнительных производственных участков и оснащения их современным оборудованием из резервного фонда Президента Министерству сельского хозяйства были выделены средства в размере 4,5 миллиона манатов.

На станции были проведены работы по капитальной реконструкции, построены дополнительные здания, лаборатории оснащены современной техникой.

Основная цель всей проделанной работы преследовала развитие шелководства в стране на устойчивой основе, повышение обеспечения шелкоперерабатывающей промышленности сырьем, увеличение качества и объема производимой продукции, создание новых хозяйственных субъектов, усиление экспортного потенциала продукции шелководства и повышение занятости.

В этих целях предусматривались привлечение инвестиций в коконоводство и в шелководческую промышленность, формирование механизма эффективной экономической поддержки хозяйственных субъектов, занимающихся производством коконов, повышение урожайности тутовых деревьев путем проведения в садах работ по восстановлению и реконструкции.

Наряду с этим уделялось внимание развитию семеноводства в области коконоводства, создание новых продуктивных пород и гибридов шелкопряда, организация промышленного производства в данной сфере на основе современных технологий и другие важные меры.

На Гахской станции племенного шелководства готовятся к новому сезону. В настоящее время черви шелкопряда проходят инкубационный период и складываются в специально приготовленные коробки. Сельским коконоводам будут розданы не только семена, заготовленные сотрудниками станции, но и продукция, доставленная из братской КНР. В каждом пакете содержится 29 граммов семян. Они складываются в инкубационные камеры, а затем хранятся при комнатной температуре, пока их не получат сельчане.

Распределение семян шелкопряда осуществляется поэтапно — сначала сельчанам Аранского региона, затем и другим хозяйствам.

— В нынешнем году мы приобрели урожайные и производительные семена шелкопряда, — говорит директор Гахской племенной станции Акрам Фаталиев. — Они успешно прошли инкубационный период.

В лабораторных условиях сотрудники готовят коробки с семенами шелкопряда. Шелковичным червем называют гусеницу тутового шелкопряда. Он из семейства настоящих шелкопрядов, в котором насчитывается около ста видов. Их гусеницы плетут из шелка кокон: в нем происходит превращение куколки в бабочку.

У некоторых шелка в коконе так много, что, умело его разматывая, можно получить нити, пригодные для изготовления тканей. Грубые сорта шелка получают из коконов китайской дубовой павлиноглазки и некоторых других шелкопрядов (филосамиа, телеа). Лучший шелк дает, однако, тутовый шелкопряд. Эта бабочка — настоящее домашнее животное, она полностью зависит от человека.

— Несмотря на условия действующего карантина, мы успешно работаем, готовимся к сезону, — говорит сотрудник лаборатории Нигяр Байрамова. — Пользуемся масками, соблюдаем дистанцию во время работы.

Следует отметить, что представители аграрных региональных центров Министерства сельского хозяйства республики Аранского и других регионов могут получить продукцию из Гахской станции племенного шелководства.

Напомним, что в ходе исполнения Госпрограммы по развитию коконоводства и шелководства в Азербайджане на 2018-2025 гг. планируется довести объем производства коконов до шести тысяч тонн. К этой цели сельчане постепенно приближаются. Им создаются все необходимые условия для успешной работы.

В отличие от прошлого года сельские коноводы успешно подготовились к сезону 2020 года. Они намерены превзойти все рубежи, которые они достигли в 2019 году.

Зейтулла ДЖАББАРОВ