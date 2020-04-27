Шотландец, путешествующий по миру с волынкой, в восторге от Азербайджана: «Səndən yoxdur!» - ФОТО – ВИДЕО

Шотландский путешественник и travel блогер Росс Дженнингс сравнительно недавно посетил Азербайджан.
Р.Дженнингс путешествует по миру с 2014 года и называет себя «первым волынщиком», его цель - объехать все страны мира, где он сыграет на фоне достопримечательностей на волынке, таким образом, пропагандируя кельтскую музыкальную культуру.
Столицу Азербайджана, а также селение Хыналыг он посетил до того, как в связи с пандемией коронавируса и введенным в стране карантином были закрыты границы – о своей поездке он подробно рассказал в сюжете, размещенном в IGTV.
В сюжете Р.Дженнингс приводит интересные факты об Азербайджане, рассказывая о культуре и истории страны, играя на волынке у Центра Гейдара Алиева и завершая ролик фразой «Azerbaijan, səndən yoxdur!».
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Р.Дженнингс также отмечает, что планировал вернуться в Азербайджан в августе, но, скорее всего, из-за того, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса, свой следующий визит в Страну огней он совершит в 2021 году.
Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @thefirstpiper