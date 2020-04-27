1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Шотландец, путешествующий по миру с волынкой, в восторге от Азербайджана: «Səndən yoxdur!» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 18:45 ~ 1 минута на чтение 277
Шотландец, путешествующий по миру с волынкой, в восторге от Азербайджана: «Səndən yoxdur!» - ФОТО – ВИДЕО

Шотландский путешественник и travel блогер Росс Дженнингс сравнительно недавно посетил Азербайджан.

Р.Дженнингс путешествует по миру с 2014 года и называет себя «первым волынщиком», его цель - объехать все страны мира, где он сыграет на фоне достопримечательностей на волынке, таким образом, пропагандируя кельтскую музыкальную культуру.

Столицу Азербайджана, а также селение Хыналыг он посетил до того, как в связи с пандемией коронавируса и введенным в стране карантином были закрыты границы – о своей поездке он подробно рассказал в сюжете, размещенном в IGTV.

В сюжете Р.Дженнингс приводит интересные факты об Азербайджане, рассказывая о культуре и истории страны, играя на волынке у Центра Гейдара Алиева и завершая ролик фразой «Azerbaijan, səndən yoxdur!».

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ross OC Jennings (@thefirstpiper)

Р.Дженнингс также отмечает, что планировал вернуться в Азербайджан в августе, но, скорее всего, из-за того, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса, свой следующий визит в Страну огней он совершит в 2021 году.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @thefirstpiper

277

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены