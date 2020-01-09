Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу после более чем четверти века в эфире.
ВГТРК убрала передачу из эфира из-за низких рейтингов. По словам ведущего, как профессионал он понимает этот шаг, но как человек принимает его с трудом.
Лысенков поблагодарил всех, кто присылал в редакцию видеоролики, а также гостей студии. Кроме того, он отметил роль команды "Сам себе режиссер".
Видеообращение ведущий завершил фразой, звучавшей в каждом выпуске шоу: "Огромное спасибо гостям и авторам этой программы".
В пресс-службе ВГТРК РИА Новости также сообщили, что приостанавливается производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причин такого шага и сроки возобновления съемок в телерадиокомпании не уточнили.
РИА Новости
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Обращение бессменного ведущего и руководителя программы «Сам Себе Режиссер» Алексея Лысенкова к аудитории передачи.