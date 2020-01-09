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Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Сегодня в 09:47 ~ 1 минута на чтение 398
Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу после более чем четверти века в эфире.

ВГТРК убрала передачу из эфира из-за низких рейтингов. По словам ведущего, как профессионал он понимает этот шаг, но как человек принимает его с трудом.
 
Лысенков поблагодарил всех, кто присылал в редакцию видеоролики, а также гостей студии. Кроме того, он отметил роль команды "Сам себе режиссер".
 
Видеообращение ведущий завершил фразой, звучавшей в каждом выпуске шоу: "Огромное спасибо гостям и авторам этой программы".
 
В пресс-службе ВГТРК РИА Новости также сообщили, что приостанавливается производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причин такого шага и сроки возобновления съемок в телерадиокомпании не уточнили.
 
РИА Новости
 
 
 
 
 
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Обращение бессменного ведущего и руководителя программы «Сам Себе Режиссер» Алексея Лысенкова к аудитории передачи.

Публикация от Lysenkov Alexey (@alysenkov)

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