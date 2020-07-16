Шоу сплетен членов ПНФА: позор лицемерия – АНАЛИЗ

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14 июля тысячи человек провели в Баку акцию в поддержку Азербайджанской армии.

Участники патриотического шествия, преодолев большое расстояние, подошли к Аллее шехидов, к зданию Милли Меджлиса. Однако в ходе акции некоторые провокационные элементы попытались использовать ситуацию в своих целях, захватить здание Милли Меджлиса и направить акцию в поддержку армии в другое русло.

Эти провокационные действия вызвали серьезное недовольство в обществе. Известные общественные и политическиедеятели раскритиковали и осудили провокаторов.

15 июля Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам, жестко раскритиковал провокаторов: «Успешная операция нашей армии и достигнутые результаты, военная победа, естественно, воодушевили общественность Азербайджана, вдохновили наш народ [...] Вчера группа патриотически настроенных людей для выражения своего отношения к этой работе, своей поддержки Азербайджанской армии и мне как Верховному главнокомандующему направилась в Шехидляр хиябаны. Я приветствую этот патриотический шаг [...] Но, к сожалению, после того, как эти люди пришли в Шехидляр хиябаны, туда, видимо, проникли и некоторые провокационные группы, откуда-то узнавшие об этом [...] Группа провокаторов попыталась бросить тень на это прекрасное и благородное дело, совершить незаконные действия. Естественно, органы внутренних дел очень быстро положили конец их действиям. В настоящее время их личности устанавливаются. Все они будут привлечены к ответственности, ни один человек – сегодня утром я сказал об этом – не сможет уклониться от ответственности. Конечно, они понесут заслуженное наказание только в рамках закона, если будут приговорены судом к этому наказанию».

Видимо, в политическом мировоззрении людей, ворвавшихся на волне хаоса 1990-х во власть, и их сторонников, не произошло никаких изменений.

За прошедшие 30 лет представления этих людей о государстве и государственности не изменились. Они готовы поставить под удар территориальную целостность, независимость страны, стабильность, безопасность, исходя из своих политических интересов и личных амбиций.

Насколько безнравственным надо быть, какую ненависть испытывать к своему государству, чтобы пытаться использовать в своих отвратительных целях акцию граждан в поддержку государстваи армии. И это в то время, как наша армия сражается с врагом, а мирные жители приграничных сел, их дома и хозяйства подвергаются вражеским обстрелам.

Это - измена Родине, и ее ни в коем случае нельзя прощать. Потому что в то время, как страна находится в состоянии войны, эти люди пытаются внести раздор, посеять панику, отвлечь от главной цели. Они живут в стране, но деньги и инструкции получают из-за рубежаи, как всегда, в такие моменты находятся не с государством, а рядом с врагом. Мы уже видели горькие последствия таких акций перед парламентом, попыток ввергнуть страну в хаос, добиться кризиса власти.

Такие политики, как председатель ПНФА Али Керимли, взявшие за основу принципы «уличной политики»1990-х годов и считающих, что чем хуже ситуация в Азербайджане, тем лучше для них, побуждает нас быть более бдительными. Политика таких лиц построена на личных интересах, а это не предвещает обществуничего хорошего.

Мы неоднократно писали о том, что видеоконференции «Национального совета»- это не более чем пространство для сплетен. На этот раз распространена аудиозапись обсуждений в WhatsАpp функционеров ПНФА. Привлекает внимание то, что лица, представленные в руководстве партии, злословятза спиной друг друга. В ходе этой дискуссии раскрываются многие истины, связанные с внутри партийными интригами, троллингом, присвоением денег и т.д.

Член президиума ПНФА Бахтияр Иманов обвинил председателя Молодежного комитета Эмиля Салимова в том, что он «груб и ведет себя так, как будто он – премьер-министр». Обвинив Салимова в том, что свое внимание он уделяет не работе, а некой девушке. Он также сказал, что внутри ПНФА формируются группировки. В ответ на месседж своего собеседника: «В прошлый раз Сеймур, Фуад сделали мне замечание, и я удалил группу», Б.Иманов написал: «И Сеймур Гази, и Фуад Гахраманлыне смеют этого делать, они совершают ошибку. Если есть я, то пусть все идут стороной. У всех есть больные места, грязные дела, я обо всем знаю». Другой член ПНФА заявил, что на 17 человек имеется 180 профилей в Facebook.

Подумайте: те, кто считают себя «спасителями родины, моджахедами демократии», занимаются интригами, сбором денег, обманывая тех, кто им верит.

Главный редактор газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу, отвечая на вопросы 1news.az, назвал провокационные действия в ходе акции 14 июля преступлением против государства: «Считаю, что те, кто по наущению наших внутренних или внешних врагов осуществлял эту провокацию против государства и народа, должны быть строго наказаны. Люди, которые пошли на такое в нынешней сложной ситуации, должны понести заслуженное наказание перед историей, ответить перед законом».

Коснувшись переписки членов ПНФА, Р.Арифоглу отметил: «К сожалению, эта молодежь объединилась вокруг такого человека, как Али Керимли. Я очень хорошо знаю его и все его повадки. Он вынуждает эту молодежь совершать дурные поступки. Он создает фейковые профили, проводит кампании против всех, кого считает своими соперниками. И последняя аудиозапись, и материалы, распространенныеранее, показывают, что приход этих людей к власти, даже их претензии на власть опасны для Азербайджана и народа».

1news.az