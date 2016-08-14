Шойгу назвал Ереван союзником и ключевым партнером Москвы в Южном Кавказе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Ереван является союзником и ключевым партнером Москвы в Южном Кавказе.

Министр напомнил, что функционируют Объединенная группировка войск и Объединенная региональная система ПВО России и Армении.

«Организовано тесное взаимодействие генеральных штабов двух стран, осуществляется совместное планирование», — цитирует Шойгу ТАСС.

Он также подчеркнул, что 102-я российская военная база, дислоцированная в Армении, является гарантом стабильности в Кавказском регионе, она боеспособна и готова совместно с армянскими вооруженными силами противостоять существующим угрозам безопасности.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.

Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

А.А.