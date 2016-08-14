Шойгу посетит с рабочим визитом Армению и Азербайджан

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибудет с рабочим визитом в Ереван 29 октября.

Об этом «Sputnik Армения» сообщил источник в дипломатических кругах.

Глава российского оборонного ведомства обсудит с военно-политическим руководством Армении вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

По данным СМИ, визит Шойгу носит региональный характер — из Еревана глава Минобороны РФ отправится в Баку.

Министерство обороны Армении пока воздерживается от комментариев по поводу предполагаемого визита Сергея Шойгу.

Ранее, в понедельник, делегация, возглавляемая начальником Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России, прибыла в Армению для участия в двусторонних переговорах.

А.А.