Шойгу посетит с рабочим визитом Армению и Азербайджан

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибудет с рабочим визитом в Ереван 29 октября.
Об этом «Sputnik Армения» сообщил источник в дипломатических кругах.
Глава российского оборонного ведомства обсудит с военно-политическим руководством Армении вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения безопасности на Южном Кавказе.
По данным СМИ, визит Шойгу носит региональный характер — из Еревана глава Минобороны РФ отправится в Баку.
Министерство обороны Армении пока воздерживается от комментариев по поводу предполагаемого визита Сергея Шойгу.
Ранее, в понедельник, делегация, возглавляемая начальником Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России, прибыла в Армению для участия в двусторонних переговорах.
А.А.