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Шойгу посетит с рабочим визитом Армению и Азербайджан

Сегодня в 10:13 ~ 1 минута на чтение 313
Шойгу посетит с рабочим визитом Армению и Азербайджан

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибудет с рабочим визитом в Ереван 29 октября.

Об этом «Sputnik Армения» сообщил источник в дипломатических кругах.

Глава российского оборонного ведомства обсудит с военно-политическим руководством Армении вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

По данным СМИ, визит Шойгу носит региональный характер — из Еревана глава Минобороны РФ отправится в Баку.

Министерство обороны Армении пока воздерживается от комментариев по поводу предполагаемого визита Сергея Шойгу.

Ранее, в понедельник, делегация, возглавляемая начальником Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России, прибыла в Армению для участия в двусторонних переговорах.

А.А.

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