Штрих к портрету: Бако Саакян - фейковый «президент» с фальшивыми орденами

Фейковые «история», фейковые «референдумы», фейковое «национально-освободительное движение», фейковые «государства» и «президенты», «министры» и их «помощники и советники» существуют на территории Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Фейковая сущность всего этого проявляется даже в деталях.

К примеру, открываем «официальный сайт» фейкового «президента НКР» Бако Саакяна и просматриваем список его наград - «орден НКР «Боевой крест» 1-й степени (НКР), орден Российской Федерации «Петр Великий» 1-й степени, медали «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени, «Вазген Саркисян» (Республика Армения) и другие награды».

Вторым в списке (видимо, по значимости и ценности для «орденоносца») - орден Российской Федерации «Петр Великий» 1-й степени.

Что же это за награда такая - «орден Российской Федерации «Петр Великий» 1-й степени» - украшает грудь Бако и считается им второй по значимости?

Как выясняется, оказывается это - НЕгосударственная награда, хотя и написано «орден Российской Федерации». Она учреждена некой общественной организацией «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка» (АБОП).

А теперь смотрим, что же это за «академия», членом которой является Бако, и чью «награду» он гордо носит на груди.

Выясняется, что этим орденом I, II и III степеней награждаются российские и иностранные граждане «за самоотверженный поступок, мужество, отвагу и героизм, совершенные при исполнении воинского, служебного и гражданского долга. За высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социальной, культурной, общественной и благотворительной деятельности, направленные на укрепление государства Российского».

Ну, тут вопросов и возражений нет – заслуги перед Россией имеются.

На интернет-странице www.abop.ru (в настоящее время она заблокирована) еще год назад был опубликован список членов «академии» численностью 141 человек. Видимо, здесь представлены только самые важные, поскольку в более чем «60 региональных отделениях АБОП и шести филиалах в странах СНГ» насчитываются тысячи членов.

В числе членов «академии» - российские министры, генералы всех силовых ведомств, заместители министров, губернаторы и пр., включая президента Путина (знает он об этом или нет – неизвестно), бизнесмены, среди которых и экзотический - президент компании «Интер-Север», наш соотечественник Фрэнк Элкапони, известные деятели культуры - певица Аллегрова и режиссер цыганского театра «Ромэн» Сличенко, художник Церетели и целитель Г.Грабовой, город Магнитогорск (сразу целый город!), митрополит Смоленский Кирилл и даже Радован Караджич, боснийский серб, приговоренный Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступления против человечности (резня боснийских мусульман в Сребренице в 1995 г.) – в этом «заслуги» последнего с Бако Саакяном сопоставимы.

Есть и посол Ирана в Москве Голям-Реза Шафеи, писательница Дарья Донцова и главный редактор газеты «Русский Берлин» Борис Фельдман, главный раввин России Адольф Шаевич (его награждение проходило в храме Христа Спасителя). Очень своеобразный и разносторонний коллектив награжденных...

И вот что еще мы узнаем из СМИ.

Общероссийская общественная организация «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка» — общественная организация, учрежденная в России 10 июля 2000 года и ликвидированная 10 декабря 2008 года решением Верховного Суда Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации принял решение удовлетворить заявление генерального прокурора РФ и ликвидировать «Академию безопасности, обороны и правопорядка». В сообщении Генеральной прокуратуры РФ говорится: «…АБОП и Национальный комитет вопреки действующему законодательству РФ учредили 73 вида наград, идентичных государственным, в том числе ордена, медали, нагрудные знаки, а также установили ученые степени, ввели форменное обмундирование, аналогичное военной форме, а также воинские звания... Подобная деятельность создавала условия для коррупционных проявлений и дискредитировала государственную власть. Также были установлены факты совершения преступлений с использованием этих удостоверений, лоббирования интересов различных структур». В деятельности АБОП, по данным прокуратуры, были выявлены и другие нарушения.

Официально обвинений в торговле орденами в адрес «академии» не звучало, но получить красивую вещицу, например, за «большой личный вклад в развитие и укрепление государства Российского» мог практически любой человек или организация, направившие определенную сумму (в зависимости от выбранного ордена) на «благотворительные цели». Дизайн этих наград имитировал внешний вид государственных наград Российской империи и СССР. Церемонии награждения также напоминали государственные, хотя по существу это были частные мероприятия.

В декабре 2008 года из офиса «академии» в Москве на улице Садовая-Кудринская, д. 26/40 правоохранителями были вывезены все учрежденные ею ордена и медали, они официально признаны недействительными. То есть, фейковыми.

Было это более 10 лет назад! А Бако все еще носит эту фейковую награду и, кажется, очень ею гордится. Да, впрочем, в том, что фейковый «президент» Бако имеет фейковую награду, нет ничего странного.

Каков Бако - таков и приход.

Эльдар Гиннес

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