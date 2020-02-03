Скончался известный радиожурналист Мирза Хазар

Известный радиожурналист и публицист Мирза Хазар 31 января скончался на 73-м году жизни в Германии, где проживал с 1987 года.

Мирза Хазар родился в ноябре 1947 года в городе Гейчай. В июне 1973 года окончил юридический факультет Азербайджанского Государственного Университета. С 1973 по январь 1974 года работал адвокатом в Сумгайыте.

В июне 1974 года он покинул СССР и эмигрировал в Израиль. В 1975 году учился в Тель-Авивском университете в Израиле на специальных курсах для юристов из СССР. Служил в Армии обороны Израиля с 1975 по 1976 годы.

В августе 1976-го был приглашен на работу в азербайджанскую редакцию радио «Свобода», с 1979-го по 1985 год работал там заместителем главного редактора.

В октябре 1985 года переехал в США, где до 1987 года возглавлял азербайджанскую редакцию на радиостанции «голос Америки».

В 1987-2003 годах был директором азербайджанской редакции радиостанции «Свободная Европа-Свобода» в Мюнхене, затем – в Праге.

Во время событий 20 января 1990 года в Азербайджане, он подвергся сильному давлению на радиостанции. В январе 1990 года в Вашингтоне была создана специальная комиссия для расследования его деятельности. Давление продолжалось до 2003 года, и Мирза Хазар был вынужден покинуть радио «Свобода».

В декабре 2005 он основал интернет-радио «Голос Мирзы Хазара».

Мирза Хазар также получил известность как переводчик Библии на азербайджанский язык.

1news.az