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Скоропостижно скончалась дочь Малейки Аббасзаде – ФОТО 

Сегодня в 12:53 ~ 1 минута на чтение 5724
Скоропостижно скончалась дочь Малейки Аббасзаде – ФОТО 
В субботу, 18 июля, скоропостижно скончалась дочь председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде. 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, у себя дома от сердечного приступа скончалась 44-летняя Нигяр Аббасзаде. 
 
В настоящее время ведется подготовка к доставке ее тела в Баку из села Чухурюрд Шамахинского района Азербайджана, где она проживала. 
 
Нигяр Аббасзаде с 2016 года являлась проректором Азербайджанского государственного педагогического университета по международным связям, реализовывала ряд образовательных проектов. 
 
Покойная была замужем, у нее остались малолетние дети – сын и дочка. 
 
Тимур Рзаев

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