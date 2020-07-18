Скоропостижно скончалась дочь Малейки Аббасзаде – ФОТО 

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В субботу, 18 июля, скоропостижно скончалась дочь председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, у себя дома от сердечного приступа скончалась 44-летняя Нигяр Аббасзаде.

В настоящее время ведется подготовка к доставке ее тела в Баку из села Чухурюрд Шамахинского района Азербайджана, где она проживала.

Нигяр Аббасзаде с 2016 года являлась проректором Азербайджанского государственного педагогического университета по международным связям, реализовывала ряд образовательных проектов.

Покойная была замужем, у нее остались малолетние дети – сын и дочка.

Тимур Рзаев