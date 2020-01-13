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Служба «Детская горячая линия», функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращение в 2019 году

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Служба «Детская горячая линия», функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращение в 2019 году

Служба «Детская горячая линия», функционирующая при поддержке Azercell Telekom, лидера на рынке мобильной связи в стране, реализовавшего ряд социальных проектов на протяжении всей своей деятельности, представила годовой отчет по результатам работы за 2019 год.

«Детская горячая линия», созданная с целью оказания первичной психологической и эмоциональной поддержки детям, предоставления своевременных советов для решения различных проблем, направления при необходимости  в соответствующие реабилитационные центры и организации, а также оказания безотлагательной помощи, приняла 5061 обращение за 2019 год.  435 звонков касались психологических проблем, 622 - правовых вопросов, 2776 - вопросов образования, 247 - здравоохранения, 387 - социальных вопросов и 594 - других сфер. Следует отметить, что, наряду с Азербайджаном, в течение года в центр также поступали звонки из Турции, России, Украины, Казахстана, Австрии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга и Узбекистана. В службу «Детская горячая линия» в основном обращаются дети, которые сталкиваются с давлением со стороны членов семьи, педагогов и сверстников, а также дети, частично лишенные общения с одним из родителей в результате развода.

Отметим, что в 2019 году по инициативе компании Azercell состоялась презентация короткого номера 116-111 Службы «Детская горячая линия».  Таким образом, Azercell Telekom, уделяющий особое внимание актуальному на сегодняшний день вопросу защиты физического и психического здоровья подростков и малолетних детей, обеспечил более комфортный канал связи с сотрудниками горячей линии. Напомним, что при поддержке и по инициативе Azercell еще в 2017 году было предоставлено в пользование мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, обеспечивающее доступ к услуге в любой точке мира.

Звонки в круглосуточную Службу «Детская горячая линия», организованную Общественным объединением Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər при поддержке компании Azercell, бесплатны как с городских, так и с мобильных номеров оператора. В Службу «Горячая линия» можно обратиться в любое время дня по номерам (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80, (051) 580 22 80 и 116-111.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%;  территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированной территории); охват населения равен 99,8%.  Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, Телефонный центр в режиме 24/7(*1111), Центры обслуживания абонентов 7/7,  Экспресс-офисы Azercell, услуга M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G  Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors İn People.

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