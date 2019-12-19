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Службы «ASAN» будут оказывать юридические услуги проживающим за рубежом гражданам Азербайджана

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 476
Службы «ASAN» будут оказывать юридические услуги проживающим за рубежом гражданам Азербайджана

«Ведется работа над соглашением, подписанным между Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по работе с диаспорой».

Как  сообщает АПА, об этом сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, это соглашение связано с предоставлением гражданам Азербайджанской Республики, проживающим за рубежом, необходимых юридических услуг: «На основе предложений Комитета, Службы «ASAN» будут оказывать услуги нашим соотечественникам. Если Государственный комитет по работе с диаспорой предоставит список стран, мы начнем оказывать там юридические услуги. Как вам известно, немало азербайджанцев живет в Турции и России. Возможно, оказание услуг начнется в первую очередь в этих странах».

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