СМИ: Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в четвертый раз за последние шесть недель получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации различных СМИ, аргентинцу может потребоваться более интенсивное лечение. 26-летний форвард сдаст кровь для анализа на наличие антител.

Напомним, что одноклубник Дибалы Даниэле Ругани стал первым футболистом в Серии А, который заразился коронавирусом. 21 марта аргентинец написал, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Позже стало известно, что он излечился от болезни, но в начале апреля девушка игрока Ориана Сабатини сообщила об очередных положительных результатах их тестов.

В текущем сезоне Дибала провел 24 матча в Серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболисты итальянских клубов смогут начать индивидуальные тренировки на спортивных базах 4 мая, а через две недели — приступить к групповым занятиям.

Не исключается, что сезон в Серии А будет завершен досрочно, если он не будет возобновлен до 14 июня.

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