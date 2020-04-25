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СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

Сегодня в 18:18 ~ 1 минута на чтение 186
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Пхеньян специальную делегацию, включающую медиков, для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, у которого могут быть проблемы со здоровьем

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, южнокорейское издание Daily NK ранее сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Китайскую делегацию, по данным Рейтер, возглавляет высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии КНР. Эмиссары отправились из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля.

Агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи ранее называло новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствующими действительности.

Тимур Рзаев

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