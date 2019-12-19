СМИ: У кандидата на муниципальных выборах обнаружены наркотики

Житель Сабирабадского района Фариз Агаев был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Как сообщает Report.az, во время осмотра у него были обнаружены наркотики.

Следует отметить, что он является сыном председателя Сабирабадского отделения партии «Ени Азербайджан» Малейки Агаевой.

Фариз Агаев - кандидат на муниципальных выборах 23 декабря от села Гаратепе Сабирабадского района.

Как сообщила Unikal.org М.Агаева, данная информация не соответствует действительности.

«Мне сейчас сказали, что в СМИ распространена такая информация. Мой сын не арестован. Если бы такое было, то полиция сообщила бы об этом. Мой сын имеет высшее образование. Ввиду того, что является кандидатом на муниципальных выборах, о нем распространили такую информацию», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.