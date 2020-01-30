СМИ: В Армении назревает революция «снизу»

В Армении постепенно назревает революционная ситуация по классической схеме: «верхи» не могут, «низы» не хотят.

Об этом пишет «Голос Армении».

«Верхи» больше не могут управлять ситуацией, «низы» не хотят жить по – старому. Люди постепенно начинают сознавать, что Никол вовсе не стремится сделать их жизнь лучше», пишет издание.

Как отмечает издание, власть побоялась применить силу против фермеров, которые перекрывали трассы в течение 2 дней.

«С фермерами власть побоялась перейти на язык силы. Причина в том, что на защиту своих прав поднялись все, кто занимается разведением скота, а их по стране более 160 тыс. Когда 20 января фермеры оккупировали площадь Республики и заблокировали движение транспорта, многим показалось, что в стране назревает еще одна революция «снизу». Но власть вовремя одумалась, а 22 января премьер уже объявил о готовности пойти на компромисс и отложить решение вопроса до 1 июля», пишет издание.

«В Армении более 1 млн недовольных!

Отсюда вывод: если завтра на улицу выйдут оптимизированные сотрудники закрытых министерств, школьные коллективы, врачи, экологи, жители Джермука, Иджевана, Гюмри и Капана, где Пашиняна встретили 25 января акцией протеста, то власти придет конец. Это произойдет и в случае массовых карательных операций, и в том случае, если Никол не пойдет на применение силы.

В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ИСХОД БУДЕТ зависеть от географии, численности и организованности акций. Кстати, по данным из достоверных источников, в Армении на сегодняшний день насчитывается более 1 млн. граждан, недовольных политикой Пашиняна», отмечает издание.

Издание считает, что ситуация с фермерами показала обоснованность прогнозов о том, что власть Никола окажется под угрозой в случае появления сколь - либо внятной политической альтернативы, которая заявит о себе с опорой на внушительную массовую поддержку. Если к дому правительства придет 50 - 70 тыс. человек с требованием отставки Никола, то под ним сильно пошатнется стул. Остальное – дело техники…

В последнее время в СМИ участились публикации о том, что Кремль ищет среди лидеров политических сил Армении кандидатов на роль преемника Пашиняна. Из источников, близких к иностранным дипломатическим миссиям, просочилась информация о том, что влиятельные круги на Западе заняты аналогичными поисками. Наш источник в посольстве одной из европейских стран сообщил, что эти поиски в обозримой перспективе могут сойтись на одной кандидатуре. «Если это произойдет, вы непременно почувствуете», - сказал наш собеседник. По его словам, Россия и Запад заинтересованы в том, чтобы во главе Армении был адекватный и предсказуемый лидер…», - пишет «Голос Армении».

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