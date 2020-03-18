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В США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки

Сегодня в 10:11 ~ 1 минута на чтение 262
В США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
Более 75 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в США в течение 24 часов — самый высокий суточный показатель с начала пандемии COVID-19, сообщает газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты.
 
По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, предыдущий антирекорд состоялся в среду — 67,4 тысячи случаев заражения.
 
По данным университета, за все время в США выявили 3 499 398 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 137 тысяч человек.
 
Выздоровели более миллиона заразившихся.
 
Источник: РИА Новости

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