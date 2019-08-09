Снабженческо-буксировочное судно «Мардакян» капитально отремонтировано

Капитально отремонтировано снабженческо-буксировочное судно «Мардакян», принадлежащее Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

Как сообщили в ASCO, ремонтные работы, осуществленные на судоремонтном заводе «Бибиэйбат» завершились своевременно и с высоким качеством.

В процессе работы были отремонтированы брашпиль, водомасляные холодильники, 10 насосов, воздушные баллоны, трубопроводная система, водонепроницаемые двери, иллюминаторы, системы управления электроэнергией и защиты и прочие механизмы. Кроме того, в ходе ремонта была заменена биоустановка, вместо нее обеспечено использование нового балластного бака объемом 87,79 кубических метров, в качестве водного бака для фекальных сточных вод.

Наряду с этим, c целью улучшения условий проживания экипажа выполнены также работы в столовой, санузлах, комнате отдыха и каютах судна. В ходе докового ремонта судна отремонтированы движительно-рулевой комплекс, донно-глубинные арматуры, протекторные установки. Произведена замена поврежденных участков подводной и наземной части корпуса, с целью защиты корпуса установлены новые металлические защитные балки в соответствии с чертежами и выполнена покраска судна.

По завершению ремонта судно прошло морские испытания. После успешного завершения морских испытаний судно вновь было передано в эксплуатацию.

Отметим, что длина судна составляет 60 метров, ширина – 16 метров, скорость – 13 узлов. Дедвейт судна «Мардакян» составляет 1 810 тонн, тяговая мощность – 75 тонн. Технические возможности судна позволяют безопасно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции, не причаливая к платформе при неблагоприятных погодных условиях. Снабженческо-буксировочные суда имеют широкую палубу и крупногабаритные грузовые танки для приема топлива, питьевой воды, буровых растворов, сухих грузов, контейнеров, труб и прочих различных грузов.

АЗЕРТАДЖ