Снести нельзя ремонтировать: Новая информация о вечно неработающих эскалаторах в центре Баку – ФОТО

Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» ответило на многочисленные публикации в СМИ и соцсетях, призывающие демонтировать эскалаторы в подземных переходах на перекрестке улицы Физули с улицей Рашида Бейбутова и с проспектом Бюльбюля (рядом с Дворцом Гейдара Алиева и зданием Центрального банка).

В частности, люди в соцсетях пишут, что так как эскалаторы все равно постоянно не работают, лучше демонтировать их и на их месте построить лестницы.

Но, как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Госагентства Анар Наджафли, строительство лестниц вместо эскалаторов невозможно.

«Во-первых, для постройки лестниц необходимо не только демонтировать эскалаторы, но и полностью разрушить входы-выходы в переход. Во-вторых, угол возвышения эскалаторов слишком крутой. Если построить лестницы с таким углом, она будет очень крутая, многие люди просто не смогут по ней ни подняться, ни спуститься», - подчеркнул А.Наджафли, отметивший, что ремонту эскалаторов, находящихся на балансе агентства, всегда уделяется внимание.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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