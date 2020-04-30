SOCAR поручено выполнение решений по временному ограничению добычи в рамках соглашений OPEC+

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Выполнение мер по временному ограничению добычи в Азербайджане в рамках OPEC+ возложено на SOCAR.

Как говорится в сообщении SOCAR, 9 апреля 2020 года 23 страны-участницы формата ОПЕК+, обсудив экономическую рецессию в мире, вызванную влиянием пандемии Covid-19, с целью регулирования спроса-предложения на нефть пришли к договоренности о сокращении с 1 мая текущего года ежесуточной нефтедобычи в объеме 9,7 млн баррелей.

Азербайджанская Республика как страна-участница ОПЕК+ была представлена на встрече, и совместно с другими странами взяла на себя соизмеримые обязательства по добровольному сокращению добычи. При обсуждениях новых условий соглашения Министерство энергетики, уполномоченное представлять АР, обнародовало условия соглашения и взятые страной обязательства.

Министерством энергетики было предложено пропорциональное распределение квот по сокращению добычи между производителями нефти в стране, и исполнение этого предложения, по поручению Кабинета министров, было возложено на Государственную нефтяную компанию.

По условиям соглашения ОПЕК+ временное ограничение добычи охватывает три периода – с мая по июнь 2020 года, с июля по декабрь 2020 года и с января 2021-го по апрель 2022 года. В первый период предусматривается значительное сокращение добычи, а в последующие – ее постепенное восстановление. В соответствии с международным соглашением, в мае и июне 2020 года суточная добыча по Азербайджану не должна превышать 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - 587 тыс., в январе 2021 года – апреле 2022 года - 620 тыс. баррелей. Эти показатели относятся только к добыче сырой нефти. На добычу газового конденсата ограничения не распространяются.

Таким образом, в соотношении к утвержденным плановым показателям на 2020 год предусматривается сокращение в стране суточной добычи сырой нефти в объеме 96 тыс. баррелей в мае-июне этого года, 63 тыс. баррелей - в июле-декабре текущего года, и 30 тыс. баррелей - в январе 2021 года - апреле 2022 года.

Производственное объединение (ПО) «Азнефть» SOCAR подготовило программу, предусматривающую на первом этапе снижение суточной добычи на 17 тыс. баррелей - до 100 тыс. баррелей, в последующий период - ее постепенное увеличение на 5 тыс. баррелей в сутки, и еще на 6 тыс. баррелей - со следующего года, доведя, таким образом, ежесуточную добычу сырой нефти в 2021 году до 111 тыс. баррелей.

Ежесуточную добычу на месторождениях «Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли» в мае и июне планируется сократить на 76 тыс. баррелей. В последующий период оператор месторождений - Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) сможет увеличить суточную добычу на 27 тыс. баррелей, а со следующего года – дополнительно на 26 тыс. баррелей. Таким образом, в 2021 году объемы суточной добычи по АМОК прогнозируются на уровне 487 тыс. баррелей.

Другие операционные компании на первом этапе сократят суточную добычу на 3 тыс. баррелей, в июле-декабре повысят на 1 тыс. баррелей, и еще на 1 тыс. баррелей - в следующем году.

В результате мер, вытекающих из соглашения ОПЕК+, добыча сырой нефти в Азербайджане в мае-декабре текущего года сократится в целом на 17.4 млн баррелей и составит 141.8 млн баррелей. В 2021 году этот показатель по стране прогнозируется в объеме 30.7 млн тонн или 226.3 млн баррелей. В эти показатели не входят добыча углеводородов консорциумом «Шахдениз» и операционной компанией Umid Babek Operating Company, а также добыча конденсата ПО «Азнефть» SOCAR и Bahar Energy Operating Company Limited.

До конца 2020 года в ПО «Азнефть» SOCAR с учетом операционной эффективности планируется временное ограничение добычи на нескольких месторождениях и консервация оборудования согласно принятым в промышленности требованиям. Основными факторами механизма принятия решений в процессе ограничения добычи будут приняты принципы экономической эффективности эксплуатации месторождения, технической устойчивости, промышленной безопасности и минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Рассматриваются вопросы прекращения эксплуатации некоторых нефтяных и газовых месторождений, расположенных в основном на суше и имеющих высокую себестоимость добычи, и продолжения эксплуатации морских месторождений с более высокими показателями рентабельности.

В результате временного ограничения добычи большинство освобожденных от работы сотрудников SOCAR будут привлечены к работам по консервации скважин и техническому обслуживанию оборудования. Поэтому в настоящее время массового сокращения работников в связи с прекращением эксплуатации некоторых месторождений не ожидается. Освобожденные от работы сотрудники будут включены в Резервную базу кадров (KEB), в рамках предоставленных трудовым законодательством возможностей будут приняты меры для сохранения их в списке предприятий и организаций SOCAR.

Кроме того, планируется приостановить прием на работу кадров извне на вакансии внутри компании (при наличии в KEB кандидата по данной специальности) и заполнение этих вакансий за счет сотрудников, включенных в KEB, а также переподготовка сотрудников и привлечение их к тренингам по перепрофилированию в центрах подготовки кадров.

1news.az