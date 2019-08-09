Соцсети в королевской семье: Меган Маркл и принц Гарри действуют по-новому

Меган Маркл и принц Гарри будут искать новые решения старых проблем.

Об этом в интервью для австралийского телеканала рассказала королевский эксперт Джульет Риден, говорится в публикации Газеты.ru.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри решили создать собственный благотворительный фонд, который будет функционировать отдельно от организации принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Возникновение Sussex Royal Foundation («Сассекского королевского фонда») — еще один шаг к полной автономии, к которой супруги стремятся еще с того момента, как они решили уехать из традиционной лондонской резиденции.

Формально их все еще «курирует» Кенсингтонский дворец, но сейчас его функции в основном выражаются в публикации официальных заявлений Меган и Гарри и опровержении некоторых порочащих слухов о герцогах.

Королевский эксперт Джульет Риден заявила, что Меган и Гарри будут «заходить с центральной позиции» и заниматься расширением своих полномочий за счет активного использования своего аккаунта в соцсетях.

Помимо этого Риден прокомментировала новую идею принца Гарри снять серию документальных фильмов о ментальном здоровье вместе с известной телеведущей Опрой Уинфри.

«Это интересная задумка — увидеть члена королевской семьи перед большой аудиторией вместе с ветераном телевидения», - отметила Джульет Риден.

Королевский комментатор Ричард Фитцуильямс предполагает, что Фонд Sussex Royal будет помогать людям как в Великобритании, так и за ее пределами, и даже утверждал, что результаты деятельности фонда будут иметь «сейсмический масштаб».

Несмотря на благие намерения, критики Меган не уверены в том, что ее целью действительно является благотворительность, а не самопиар. Скорее всего, во многом именно поэтому родственники Елизаветы II предпочитают другие способы сбора средств.

1news.az