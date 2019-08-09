Состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана

14 августа на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоится очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщили в пресс-службе БФБ, на аукцион будут выставлены краткосрочные ноты ЦБА на 200 млн. манатов, с номинальной стоимостью каждой в 100 манатов, сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 11 сентября.

Каждый банк может подать не более двух заявок (одну конкурентную и одну неконкурентную). Неконкурентные заявки допускаются к участию в аукционе при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Покупателями краткосрочных нот Центробанка могут быть только местные банки, функционирующие на основании лицензии.

АЗЕРТАДЖ