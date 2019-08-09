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Состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана

9 Августа, 2019 в 21:53 ~ 1 минута на чтение 682
Состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана

14 августа на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоится очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщили в пресс-службе БФБ, на аукцион будут выставлены краткосрочные ноты ЦБА на 200 млн. манатов, с номинальной стоимостью каждой в 100 манатов, сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 11 сентября.

Каждый банк может подать не более двух заявок (одну конкурентную и одну неконкурентную). Неконкурентные заявки допускаются к участию в аукционе при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Покупателями краткосрочных нот Центробанка могут быть только местные банки, функционирующие на основании лицензии.

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