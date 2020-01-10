Состоялась презентация федерации спортивных журналистов

Сегодня в Национальном олимпийском комитете прошла презентация федерации спортивных журналистов.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии приняли участие глава отдела спорт Министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, генеральный секретарь НОК Агаджан Алиев и глава новой структуры Габиль Мехтиев.

Габиль Мехтиев является главным редактором газеты «Идман». Выступая на мероприятии, он рассказал об идее создания федерации и ее целях:

«В 25 странах мира подобные структуры носят название федерация. Поэтому мы также решили дать такое название. Мы уже прошли регистрацию. Причина создания федерации – не самое радужное положение дел в спортивной журналистике.

Не секрет, что существуют проблемы отсутствия кадров, у журналистов имеются социальные проблемы. СМИ испытывают проблемы с финансированием. Мы хотим сыграть свою роль в решении этих проблем. Раз в год мы будет созывать собрание и выслушивать проблемы журналистов. Также намерены проводить семинары и тренинги. В том числе проводить обмен с зарубежными коллегами.

Мы не являемся госструктурой, поэтому финансирования из бюджета не предусмотрено. Мы будем функционировать как общественная организация. Но мы ведём переговоры с рядом структур, а также спонсорами. Хотим создать такую обстановку, чтобы спортивные медиа могли сами себя содержать.

У нас уже готов официальный сайт федерации. Здесь мы будем размещать лучшие публикации на спортивную тему. Мы также создали базу спортивных журналистов.

Также мы хотим создать специальные премии имени Мирпашы Мириева и Агшина Казымзаде. Премия имени М.Мириева будет присуждаться специалисту, который тесно сотрудничал со СМИ. А премия имени А.Казымзаде ежегодно будет вручаться лучшему журналисту», - сказал он.

Габиль Мехтиев также сообщил, что создан состав членов правления. В него вошли:

Фарид Мансуров, Джамаледдин Рахманов, Эллада Мустафаева, Фируз Абдулла, Махир Рустамли, Вугар Зейналов, Санан Шафизаде и Эльшан Мамедов.

Теймур Максутов