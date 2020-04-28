Состоялась видеоконференция между Ильхамом Алиевым и руководством ЕБРР - ФОТО

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28 апреля по инициативе президента Европейского банка реконструкции и развития состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом банка Сумой Чакрабарти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в видеоконференции принимали участие руководство Европейского банка реконструкции и развития, с азербайджанской стороны – министр экономики, управляющий от Азербайджана в Европейском банке реконструкции и развития Микаил Джаббаров.

1news.az