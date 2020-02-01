Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

1 февраля под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщили в отделе медиа и общественных связей Секретариата ЦИК, вначале был утвержден протокол заседания комиссии, состоявшегося 23 января 2020 года.

Затем было рассмотрено обращение партии «Муасир мусават» о прекращении полномочий ее полномочного представителя на назначенных на 9 февраля 2020 года выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Обеспечив обращение вышеуказанной партии, ЦИК аннулировал регистрацию ее полномочного представителя, выданный ему бэйдж признан недействительным.

Далее были рассмотрены поступившие в ЦИК обращения о нарушениях правил предвыборной агитации на предстоящих 9 февраля выборах в Милли Меджлис. В результате обстоятельных обсуждений, проведенных членами комиссии с участием заинтересованных субъектов, обращения были обеспечены и субъектам выборов, нарушившим требования законодательства о проведении предвыборной агитации, было сделано предупреждение.

На заседании с участием представителей средств массовой информации также были рассмотрены текущие вопросы.

АЗЕРТАДЖ