Состоялось заседание совместной рабочей группы ГТК и Caspian European Club – ФОТО

16 января 2020 года состоялось заседание совместной рабочей группы Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики и Caspian European Club.

Совместную рабочую группу со стороны ГТК возглавляет заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Джавад Гасымов. Он поблагодарил от имени руководства ГТК Caspian European Club за активное сотрудничество и совместную работу по выявлению проблем, с которыми сталкиваются предприниматели и изучению предложений по их решению.

«Последние несколько лет наша совместная рабочая группа очень активно участвовала в обсуждении разных вопросов, беспокоящих представителей бизнеса. Предлагаю проводить эти заседания ежемесячно, чтобы мы могли подбить итог проделанной работы и оперативно реагировать на вопросы, которые требуют оперативного решения», - сказал Джавад Гасымов.

Также он рассказал о проводимых Президентом Ильхамом Алиевым реформах в таможенной системе целях облегчения торговли, упрощения таможенных процедур, обеспечения прозрачности, гражданского удовлетворения и устранения теневой экономики. Заместитель председатель комитета рассказал о проделанной работе по выполнению поставленных целей, реализуемых проектах, применяемых новшествах и проинформировал участников форума о будущих целях.

- В сегодняшнем заседании принимают участие представители транспортного комитета Caspian European Club, которые по роду своей деятельности ежедневно контактируют с представителями ГТК.

Мы благодарим руководство Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики за тесное сотрудничество и конструктивный диалог. Отныне мы ежемесячно будем изучать мнение, проблемы и предложения представителей разных секторов экономики, систематизировав и сгруппировав их по мере важности и сложности, будем выносить на обсуждение в рамках нашей совместной рабочей группы - заявил Тельман Алиев

Caspian European Club имеет совместные рабочие группы со всеми государственными структурами, деятельность которых напрямую или косвенно соприкасается с субъектами бизнеса. Деятельность рабочих групп регулируется правлением Caspian European Club и руководителями отраслевых и межотраслевых комитетов, которые возглавляют топ-менеджеры компаний.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане и полномочных представителей в США, Германии, Польше, Чехии и Латвии.